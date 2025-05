CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

ΌνομαCORE

ΚατάταξηNo.89

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0002%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.78%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,002,300,974.2033713

Μέγιστη Προμήθεια2,100,000,000

Συνολικός Όγκος2,093,769,839.0352812

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4772%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή6.468239711847785,2023-02-08

Χαμηλότερη τιμή0.34324412364907425,2023-11-03

Δημόσιο BlockchainCORE

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

