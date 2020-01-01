Chintai Network (CHEX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Chintai Network (CHEX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Chintai Network (CHEX) Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://chintai.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Αγοράστε CHEX τώρα!

Chintai Network (CHEX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Chintai Network (CHEX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 169.97M $ 169.97M $ 169.97M Συνολική προμήθεια: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 997.46M $ 997.46M $ 997.46M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 170.22M $ 170.22M $ 170.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1704 $ 0.1704 $ 0.1704 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Chintai Network (CHEX)

Tokenomics Chintai Network (CHEX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Chintai Network (CHEX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CHEX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CHEX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CHEX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CHEX token!

Chintai Network (CHEX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CHEX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CHEX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CHEX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CHEX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CHEX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CHEX Token τώρα!

