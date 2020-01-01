Bovine Verse Game (BVG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bovine Verse Game (BVG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bovine Verse Game (BVG) BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bovine-verse.games/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Αγοράστε BVG τώρα!

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bovine Verse Game (BVG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 84.27M $ 84.27M $ 84.27M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.08427 $ 0.08427 $ 0.08427 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bovine Verse Game (BVG)

Tokenomics Bovine Verse Game (BVG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bovine Verse Game (BVG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BVG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BVG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BVG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BVG token!

Bovine Verse Game (BVG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BVG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BVG τώρα!

