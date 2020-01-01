Botto (BOTTO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Botto (BOTTO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Botto (BOTTO) Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.botto.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.botto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Αγοράστε BOTTO τώρα!

Botto (BOTTO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Botto (BOTTO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M Συνολική προμήθεια: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 48.77M $ 48.77M $ 48.77M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 29.94M $ 29.94M $ 29.94M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Τρέχουσα τιμή: $ 0.2994 $ 0.2994 $ 0.2994 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Botto (BOTTO)

Tokenomics Botto (BOTTO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Botto (BOTTO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BOTTO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BOTTO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOTTO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOTTO token!

Πώς να Αγοράσετε BOTTO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Botto (BOTTO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BOTTO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BOTTO στη MEXC τώρα!

Botto (BOTTO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BOTTO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BOTTO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BOTTO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BOTTO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BOTTO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BOTTO Token τώρα!

