BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BONE SHIBASWAP (BONE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.shibatoken.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Αγοράστε BONE τώρα!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BONE SHIBASWAP (BONE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 39.06M $ 39.06M $ 39.06M Συνολική προμήθεια: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 42.48M $ 42.48M $ 42.48M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1699 $ 0.1699 $ 0.1699 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BONE SHIBASWAP (BONE)

Tokenomics BONE SHIBASWAP (BONE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BONE SHIBASWAP (BONE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BONE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BONE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BONE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BONE token!

Πώς να Αγοράσετε BONE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BONE SHIBASWAP (BONE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BONE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BONE στη MEXC τώρα!

BONE SHIBASWAP (BONE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BONE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BONE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BONE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BONE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BONE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BONE Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!