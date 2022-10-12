Aptos (APT) Tokenomics
Πληροφορίες Aptos (APT)
Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.
Aptos (APT) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aptos (APT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Aptos (APT)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token APT. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Aptos (APT) is a Proof-of-Stake (PoS) smart contract platform with a sophisticated token economic model designed to incentivize network security, ecosystem growth, and long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: Aptos launched with an initial total token supply of 1 billion APT. As of mid-2024, the total supply has increased to approximately 1.08 billion APT.
- Ongoing Issuance: New APT tokens are issued as staking rewards to validators and delegators, providing ongoing inflationary incentives for network participation.
Allocation Mechanism
The APT token supply is distributed across several key categories, each with distinct vesting and unlock schedules:
|Allocation Category
|Total Allocated Amount
|Vesting Start Date
|Vesting End Date
|Ecosystem Fund
|510,217,360 APT
|2022-10-12
|2032-10-12
|Core Contributors & Founders
|190,000,000 APT
|2023-10-12
|2026-09-12
|Aptos Foundation
|165,000,000 APT
|2022-10-12
|2032-10-12
|Private Investors
|134,782,640 APT
|2023-10-12
|2026-09-12
Key Details:
- Ecosystem Fund: The largest allocation, managed by the Aptos Foundation, supports ecosystem development, grants, and community initiatives.
- Core Contributors & Founders: Subject to a 12-month lockup, followed by a structured monthly vesting schedule over 48 months.
- Aptos Foundation: A portion unlocked at launch, with the remainder vesting monthly over 10 years.
- Private Investors: Also subject to a 12-month lockup, then monthly vesting over 48 months.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: APT is used to pay gas fees for transactions and smart contract execution on the Aptos network.
- Staking: Validators and delegators must stake APT to participate in consensus and earn inflationary rewards. The minimum stake for validators is 1 million APT, with a maximum cap of 50 million APT per validator for reward calculations.
- Governance: APT holders can participate in on-chain governance, including protocol upgrades and parameter changes.
- Ecosystem Incentives: APT is distributed to support ecosystem growth, including grants, airdrops (over 20 million APT airdropped to date), and liquidity mining.
Locking Mechanism
- Validator Staking Lock: When a validator joins, their stake is locked for 30 days. Unlock requests are subject to this period, and lockups renew automatically.
- Vesting Schedules: Core contributors, foundation, and private investors are subject to strict lockups and vesting schedules, preventing immediate liquidity and aligning long-term interests.
Unlocking Time
APT tokens unlock according to a detailed schedule, with major unlocks occurring monthly. The following table illustrates upcoming unlocks (as of July 2025):
|Unlock Date
|Unlocked Amount (APT)
|% of Circulating Supply
|2025-08-12
|11,309,783
|1.75%
|2025-09-12
|11,309,783
|1.75%
|...
|...
|...
|2026-10-12
|4,543,478
|0.7%
|...
|...
|...
|2032-10-12
|4,543,478
|0.7%
- Unlocking Pattern: Larger monthly unlocks occur through September 2026, then decrease in size but continue steadily through October 2032.
- Market Impact: Major unlocks, especially for team and investor allocations, can create significant supply increases and potential market volatility.
Summary Table: Aptos Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Inflationary, via staking rewards
|Allocation
|Ecosystem (51%), Core Contributors (19%), Foundation (16.5%), Private Investors (13.5%)
|Usage
|Gas fees, staking, governance, ecosystem incentives
|Incentives
|Staking rewards, governance participation, ecosystem grants
|Locking
|12-month lockups for team/investors, 30-day validator stake lock, 10-year vesting for Foundation/Ecosystem
|Unlocking
|Monthly, with major unlocks through 2026, then steady until 2032
Key Insights and Implications
- Long-Term Alignment: The extended vesting and unlock schedules are designed to align stakeholders with the network’s long-term success.
- Ecosystem Focus: Over half of the supply is dedicated to ecosystem growth, supporting sustainable development and adoption.
- Staking-Centric Incentives: Inflationary rewards and governance rights incentivize active participation and network security.
- Potential Volatility: Large unlock events, especially for team and investor allocations, may introduce supply shocks and price volatility.
Aptos’ tokenomics reflect a careful balance between incentivizing early contributors, supporting ecosystem growth, and ensuring long-term network health through structured unlocks and robust staking mechanisms.
Tokenomics Aptos (APT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Aptos (APT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός APT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα APT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του APT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του APT token!
