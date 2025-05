APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

ΌνομαAPT

ΚατάταξηNo.33

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0009%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)19.06%

Προμήθεια Κυκλοφορίας633,060,303.0382535

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος1,152,457,029.94875

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή19.90315084342996,2023-01-30

Χαμηλότερη τιμή3.086972917064586,2022-12-29

Δημόσιο BlockchainAPTOS

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

