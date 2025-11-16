OLAXBT (AIO) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το OLAXBT (AIO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-16 15:08:38 (UTC+8)
OLAXBT (AIO) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για OLAXBT (AIO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 27.74M
$ 27.74M
$ 27.74M$ 27.74M
Συνολική προμήθεια: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 230.25M
$ 230.25M
$ 230.25M$ 230.25M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 120.47M
$ 120.47M
$ 120.47M$ 120.47M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.21107
$ 0.21107
$ 0.21107$ 0.21107
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995
Τρέχουσα τιμή:
$ 0.12047
$ 0.12047$ 0.12047

Πληροφορίες OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://olaxbt.xyz
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

Tokenomics OLAXBT (AIO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του OLAXBT (AIO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός AIO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα AIO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AIO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AIO token!

