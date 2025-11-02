ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή OLAXBT είναι 0.16206 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AIO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AIO εύκολα στη MEXC τώρα.

OLAXBT Λογότ.

Τιμή OLAXBT(AIO)

Live Τιμή 1 AIO σε USD

$0.16206
-0.14%1D
USD
OLAXBT (AIO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:35:40 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.16
Κατώτ. 24H
$ 0.17315
Υψηλ. 24H

$ 0.16
$ 0.17315
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
-1.22%

-0.13%

+16.23%

+16.23%

OLAXBT (AIO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.16206. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.16 και ενός υψηλού $ 0.17315, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIO είναι $ 0.20548860379382622, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04215223361578995.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIO έχει αλλάξει κατά -1.22% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OLAXBT (AIO) Πληροφορίες αγοράς

No.662

$ 37.31M
$ 99.65K
$ 162.06M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OLAXBT είναι $ 37.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 99.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIO είναι 230.25M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 162.06M

OLAXBT (AIO) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών OLAXBT για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0002272-0.13%
30 ημέρες$ +0.0133+8.94%
60 Ημέρες$ +0.09727+150.13%
90 Ημέρες$ +0.11161+221.22%
OLAXBT Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AIO κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0002272 (-0.13%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

OLAXBT Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0133 (+8.94%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

OLAXBT Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AIO άλλαξε κατά $ +0.09727 (+150.13%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

OLAXBT Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.11161 (+221.22%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του OLAXBT (AIO);

Ελέγξτε τώρα τη OLAXBT σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των OLAXBTεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAIO τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOLAXBT ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας OLAXBT ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

OLAXBT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το OLAXBT (AIO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία OLAXBT (AIO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το OLAXBT.

Ελέγξτε την OLAXBT πρόβλεψη τιμής τώρα!

OLAXBT (AIO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OLAXBT (AIO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AIO token τώρα!

Πώς να αγοράσετε OLAXBT (AIO)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε OLAXBT? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα OLAXBT στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AIO σε Τοπικά Νομίσματα

1 OLAXBT(AIO) σε VND
4,264.6089
1 OLAXBT(AIO) σε AUD
A$0.2463312
1 OLAXBT(AIO) σε GBP
0.1231656
1 OLAXBT(AIO) σε EUR
0.1393716
1 OLAXBT(AIO) σε USD
$0.16206
1 OLAXBT(AIO) σε MYR
RM0.6790314
1 OLAXBT(AIO) σε TRY
6.80652
1 OLAXBT(AIO) σε JPY
¥24.79518
1 OLAXBT(AIO) σε ARS
ARS$232.5107232
1 OLAXBT(AIO) σε RUB
13.0280034
1 OLAXBT(AIO) σε INR
14.3860662
1 OLAXBT(AIO) σε IDR
Rp2,700.9989196
1 OLAXBT(AIO) σε PHP
9.5113014
1 OLAXBT(AIO) σε EGP
￡E.7.61682
1 OLAXBT(AIO) σε BRL
R$0.8702622
1 OLAXBT(AIO) σε CAD
C$0.226884
1 OLAXBT(AIO) σε BDT
19.7486316
1 OLAXBT(AIO) σε NGN
234.1896648
1 OLAXBT(AIO) σε COP
$623.307069
1 OLAXBT(AIO) σε ZAR
R.2.8149822
1 OLAXBT(AIO) σε UAH
6.7724874
1 OLAXBT(AIO) σε TZS
T.Sh.397.2058188
1 OLAXBT(AIO) σε VES
Bs35.81526
1 OLAXBT(AIO) σε CLP
$152.3364
1 OLAXBT(AIO) σε PKR
Rs45.765744
1 OLAXBT(AIO) σε KZT
85.5644388
1 OLAXBT(AIO) σε THB
฿5.2215732
1 OLAXBT(AIO) σε TWD
NT$4.9898274
1 OLAXBT(AIO) σε AED
د.إ0.5947602
1 OLAXBT(AIO) σε CHF
Fr0.129648
1 OLAXBT(AIO) σε HKD
HK$1.2592062
1 OLAXBT(AIO) σε AMD
֏61.8064428
1 OLAXBT(AIO) σε MAD
.د.م1.4958138
1 OLAXBT(AIO) σε MXN
$3.0078336
1 OLAXBT(AIO) σε SAR
ريال0.607725
1 OLAXBT(AIO) σε ETB
Br24.8972778
1 OLAXBT(AIO) σε KES
KSh20.8798104
1 OLAXBT(AIO) σε JOD
د.أ0.11490054
1 OLAXBT(AIO) σε PLN
0.5963808
1 OLAXBT(AIO) σε RON
лв0.7146846
1 OLAXBT(AIO) σε SEK
kr1.5379494
1 OLAXBT(AIO) σε BGN
лв0.2738814
1 OLAXBT(AIO) σε HUF
Ft54.1636932
1 OLAXBT(AIO) σε CZK
3.4178454
1 OLAXBT(AIO) σε KWD
د.ك0.0494283
1 OLAXBT(AIO) σε ILS
0.526695
1 OLAXBT(AIO) σε BOB
Bs1.1165934
1 OLAXBT(AIO) σε AZN
0.275502
1 OLAXBT(AIO) σε TJS
SM1.4877108
1 OLAXBT(AIO) σε GEL
0.4391826
1 OLAXBT(AIO) σε AOA
Kz148.5425754
1 OLAXBT(AIO) σε BHD
.د.ب0.0607725
1 OLAXBT(AIO) σε BMD
$0.16206
1 OLAXBT(AIO) σε DKK
kr1.0485282
1 OLAXBT(AIO) σε HNL
L4.2492132
1 OLAXBT(AIO) σε MUR
7.4126244
1 OLAXBT(AIO) σε NAD
$2.8020174
1 OLAXBT(AIO) σε NOK
kr1.6400472
1 OLAXBT(AIO) σε NZD
$0.2819844
1 OLAXBT(AIO) σε PAB
B/.0.16206
1 OLAXBT(AIO) σε PGK
K0.680652
1 OLAXBT(AIO) σε QAR
ر.ق0.5882778
1 OLAXBT(AIO) σε RSD
дин.16.3777836
1 OLAXBT(AIO) σε UZS
soʻm1,929.2854056
1 OLAXBT(AIO) σε ALL
L13.5303894
1 OLAXBT(AIO) σε ANG
ƒ0.2900874
1 OLAXBT(AIO) σε AWG
ƒ0.2900874
1 OLAXBT(AIO) σε BBD
$0.32412
1 OLAXBT(AIO) σε BAM
KM0.2722608
1 OLAXBT(AIO) σε BIF
Fr473.70138
1 OLAXBT(AIO) σε BND
$0.2090574
1 OLAXBT(AIO) σε BSD
$0.16206
1 OLAXBT(AIO) σε JMD
$25.937703
1 OLAXBT(AIO) σε KHR
648.24
1 OLAXBT(AIO) σε KMF
Fr69.03756
1 OLAXBT(AIO) σε LAK
3,523.0434078
1 OLAXBT(AIO) σε LKR
රු49.1981748
1 OLAXBT(AIO) σε MDL
L2.7501582
1 OLAXBT(AIO) σε MGA
Ar726.725658
1 OLAXBT(AIO) σε MOP
P1.2932388
1 OLAXBT(AIO) σε MVR
2.479518
1 OLAXBT(AIO) σε MWK
MK280.380006
1 OLAXBT(AIO) σε MZN
MT10.355634
1 OLAXBT(AIO) σε NPR
रु22.9217664
1 OLAXBT(AIO) σε PYG
1,141.22652
1 OLAXBT(AIO) σε RWF
Fr234.82494
1 OLAXBT(AIO) σε SBD
$1.3337538
1 OLAXBT(AIO) σε SCR
2.3725584
1 OLAXBT(AIO) σε SRD
$6.23931
1 OLAXBT(AIO) σε SVC
$1.4131632
1 OLAXBT(AIO) σε SZL
L2.8020174
1 OLAXBT(AIO) σε TMT
m0.56721
1 OLAXBT(AIO) σε TND
د.ت0.47710464
1 OLAXBT(AIO) σε TTD
$1.093905
1 OLAXBT(AIO) σε UGX
Sh562.67232
1 OLAXBT(AIO) σε XAF
Fr91.5639
1 OLAXBT(AIO) σε XCD
$0.437562
1 OLAXBT(AIO) σε XOF
Fr91.5639
1 OLAXBT(AIO) σε XPF
Fr16.53012
1 OLAXBT(AIO) σε BWP
P2.1699834
1 OLAXBT(AIO) σε BZD
$0.32412
1 OLAXBT(AIO) σε CVE
$15.403803
1 OLAXBT(AIO) σε DJF
Fr28.68462
1 OLAXBT(AIO) σε DOP
$10.3815636
1 OLAXBT(AIO) σε DZD
د.ج21.0629382
1 OLAXBT(AIO) σε FJD
$0.3711174
1 OLAXBT(AIO) σε GNF
Fr1,396.9572
1 OLAXBT(AIO) σε GTQ
Q1.2381384
1 OLAXBT(AIO) σε GYD
$33.8105778
1 OLAXBT(AIO) σε ISK
kr20.09544

OLAXBT Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του OLAXBT, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος OLAXBT
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με OLAXBT

Πόσο αξίζει το OLAXBT (AIO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AIO στο USD είναι 0.16206 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AIO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AIO σε USD είναι $ 0.16206. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του OLAXBT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AIO είναι $ 37.31M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIO είναι 230.25M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AIO;
Το AIO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.20548860379382622 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AIO;
Το AIO είχε τιμή ATL ύψους 0.04215223361578995 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AIO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AIO είναι $ 99.65K USD.
Θα ανέβει το AIO υψηλότερα φέτος;
Το AIO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AIO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:35:40 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

