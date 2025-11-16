Εξερευνήστε τα tokenomics Abbott (ABTON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ABTON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Abbott (ABTON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token ABTON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!