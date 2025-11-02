ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Abbott είναι 122.65 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ABTON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ABTON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ABTON

Πληροφορίες Τιμής ABTON

Τι είναι το ABTON

Επίσημος Ιστότοπος ABTON

Tokenomics ABTON

Προβλέψεις Τιμών ABTON

Ιστορικό ABTON

Οδηγός Αγοράς ABTON

Μετατροπέας νομίσματος ABTON-σε-Fiat

Spot ABTON

Abbott Λογότ.

Τιμή Abbott(ABTON)

Live Τιμή 1 ABTON σε USD

$122.65
-0.06%1D
USD
Abbott (ABTON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:34:16 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 122.44
Κατώτ. 24H
$ 122.92
Υψηλ. 24H

$ 122.44
$ 122.92
$ 235.31115975890665
$ 122.32387218541305
-0.08%

-0.06%

-4.04%

-4.04%

Abbott (ABTON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 122.65. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ABTON μεταξύ ενός χαμηλού $ 122.44 και ενός υψηλού $ 122.92, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ABTON είναι $ 235.31115975890665, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 122.32387218541305.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ABTON έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Abbott (ABTON) Πληροφορίες αγοράς

No.1931

$ 1.63M
$ 54.95K
$ 1.63M
13.25K
13.25K 13.25K

13,254.36992244
13,254.36992244 13,254.36992244

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Abbott είναι $ 1.63M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.95K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ABTON είναι 13.25K, με συνολική προσφορά 13254.36992244. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.63M

Abbott (ABTON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Abbott για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0736-0.06%
30 ημέρες$ -9.71-7.34%
60 Ημέρες$ +22.65+22.65%
90 Ημέρες$ +22.65+22.65%
Abbott Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ABTON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0736 (-0.06%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Abbott Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -9.71 (-7.34%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Abbott Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ABTON άλλαξε κατά $ +22.65 (+22.65%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Abbott Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +22.65 (+22.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Abbott (ABTON);

Ελέγξτε τώρα τη Abbott σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Abbottεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεABTON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAbbott ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Abbott ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Abbott Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Abbott (ABTON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Abbott (ABTON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Abbott.

Ελέγξτε την Abbott πρόβλεψη τιμής τώρα!

Abbott (ABTON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Abbott (ABTON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ABTON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Abbott (ABTON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Abbott? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Abbott στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ABTON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Abbott(ABTON) σε VND
3,227,534.75
1 Abbott(ABTON) σε AUD
A$186.428
1 Abbott(ABTON) σε GBP
93.214
1 Abbott(ABTON) σε EUR
105.479
1 Abbott(ABTON) σε USD
$122.65
1 Abbott(ABTON) σε MYR
RM513.9035
1 Abbott(ABTON) σε TRY
5,151.3
1 Abbott(ABTON) σε JPY
¥18,765.45
1 Abbott(ABTON) σε ARS
ARS$175,968.408
1 Abbott(ABTON) σε RUB
9,859.8335
1 Abbott(ABTON) σε INR
10,887.6405
1 Abbott(ABTON) σε IDR
Rp2,044,165.849
1 Abbott(ABTON) σε PHP
7,198.3285
1 Abbott(ABTON) σε EGP
￡E.5,764.55
1 Abbott(ABTON) σε BRL
R$658.6305
1 Abbott(ABTON) σε CAD
C$171.71
1 Abbott(ABTON) σε BDT
14,946.129
1 Abbott(ABTON) σε NGN
177,239.062
1 Abbott(ABTON) σε COP
$471,730.2975
1 Abbott(ABTON) σε ZAR
R.2,130.4305
1 Abbott(ABTON) σε UAH
5,125.5435
1 Abbott(ABTON) σε TZS
T.Sh.300,612.697
1 Abbott(ABTON) σε VES
Bs27,105.65
1 Abbott(ABTON) σε CLP
$115,291
1 Abbott(ABTON) σε PKR
Rs34,636.36
1 Abbott(ABTON) σε KZT
64,756.747
1 Abbott(ABTON) σε THB
฿3,951.783
1 Abbott(ABTON) σε TWD
NT$3,776.3935
1 Abbott(ABTON) σε AED
د.إ450.1255
1 Abbott(ABTON) σε CHF
Fr98.12
1 Abbott(ABTON) σε HKD
HK$952.9905
1 Abbott(ABTON) σε AMD
֏46,776.257
1 Abbott(ABTON) σε MAD
.د.م1,132.0595
1 Abbott(ABTON) σε MXN
$2,276.384
1 Abbott(ABTON) σε SAR
ريال459.9375
1 Abbott(ABTON) σε ETB
Br18,842.7195
1 Abbott(ABTON) σε KES
KSh15,802.226
1 Abbott(ABTON) σε JOD
د.أ86.95885
1 Abbott(ABTON) σε PLN
451.352
1 Abbott(ABTON) σε RON
лв540.8865
1 Abbott(ABTON) σε SEK
kr1,163.9485
1 Abbott(ABTON) σε BGN
лв207.2785
1 Abbott(ABTON) σε HUF
Ft40,992.083
1 Abbott(ABTON) σε CZK
2,586.6885
1 Abbott(ABTON) σε KWD
د.ك37.40825
1 Abbott(ABTON) σε ILS
398.6125
1 Abbott(ABTON) σε BOB
Bs845.0585
1 Abbott(ABTON) σε AZN
208.505
1 Abbott(ABTON) σε TJS
SM1,125.927
1 Abbott(ABTON) σε GEL
332.3815
1 Abbott(ABTON) σε AOA
Kz112,419.7635
1 Abbott(ABTON) σε BHD
.د.ب45.99375
1 Abbott(ABTON) σε BMD
$122.65
1 Abbott(ABTON) σε DKK
kr793.5455
1 Abbott(ABTON) σε HNL
L3,215.883
1 Abbott(ABTON) σε MUR
5,610.011
1 Abbott(ABTON) σε NAD
$2,120.6185
1 Abbott(ABTON) σε NOK
kr1,241.218
1 Abbott(ABTON) σε NZD
$213.411
1 Abbott(ABTON) σε PAB
B/.122.65
1 Abbott(ABTON) σε PGK
K515.13
1 Abbott(ABTON) σε QAR
ر.ق445.2195
1 Abbott(ABTON) σε RSD
дин.12,395.009
1 Abbott(ABTON) σε UZS
soʻm1,460,118.814
1 Abbott(ABTON) σε ALL
L10,240.0485
1 Abbott(ABTON) σε ANG
ƒ219.5435
1 Abbott(ABTON) σε AWG
ƒ219.5435
1 Abbott(ABTON) σε BBD
$245.3
1 Abbott(ABTON) σε BAM
KM206.052
1 Abbott(ABTON) σε BIF
Fr358,505.95
1 Abbott(ABTON) σε BND
$158.2185
1 Abbott(ABTON) σε BSD
$122.65
1 Abbott(ABTON) σε JMD
$19,630.1325
1 Abbott(ABTON) σε KHR
490,600
1 Abbott(ABTON) σε KMF
Fr52,248.9
1 Abbott(ABTON) σε LAK
2,666,304.2945
1 Abbott(ABTON) σε LKR
රු37,234.087
1 Abbott(ABTON) σε MDL
L2,081.3705
1 Abbott(ABTON) σε MGA
Ar549,999.395
1 Abbott(ABTON) σε MOP
P978.747
1 Abbott(ABTON) σε MVR
1,876.545
1 Abbott(ABTON) σε MWK
MK212,196.765
1 Abbott(ABTON) σε MZN
MT7,837.335
1 Abbott(ABTON) σε NPR
रु17,347.616
1 Abbott(ABTON) σε PYG
863,701.3
1 Abbott(ABTON) σε RWF
Fr177,719.85
1 Abbott(ABTON) σε SBD
$1,009.4095
1 Abbott(ABTON) σε SCR
1,795.596
1 Abbott(ABTON) σε SRD
$4,722.025
1 Abbott(ABTON) σε SVC
$1,069.508
1 Abbott(ABTON) σε SZL
L2,120.6185
1 Abbott(ABTON) σε TMT
m429.275
1 Abbott(ABTON) σε TND
د.ت361.0816
1 Abbott(ABTON) σε TTD
$827.8875
1 Abbott(ABTON) σε UGX
Sh425,840.8
1 Abbott(ABTON) σε XAF
Fr69,297.25
1 Abbott(ABTON) σε XCD
$331.155
1 Abbott(ABTON) σε XOF
Fr69,297.25
1 Abbott(ABTON) σε XPF
Fr12,510.3
1 Abbott(ABTON) σε BWP
P1,642.2835
1 Abbott(ABTON) σε BZD
$245.3
1 Abbott(ABTON) σε CVE
$11,657.8825
1 Abbott(ABTON) σε DJF
Fr21,709.05
1 Abbott(ABTON) σε DOP
$7,856.959
1 Abbott(ABTON) σε DZD
د.ج15,940.8205
1 Abbott(ABTON) σε FJD
$280.8685
1 Abbott(ABTON) σε GNF
Fr1,057,243
1 Abbott(ABTON) σε GTQ
Q937.046
1 Abbott(ABTON) σε GYD
$25,588.4695
1 Abbott(ABTON) σε ISK
kr15,208.6

Abbott Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Abbott, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Abbott
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Abbott

Πόσο αξίζει το Abbott (ABTON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ABTON στο USD είναι 122.65 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ABTON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ABTON σε USD είναι $ 122.65. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Abbott;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ABTON είναι $ 1.63M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ABTON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ABTON είναι 13.25K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ABTON;
Το ABTON πέτυχε τιμή ATH ύψους 235.31115975890665 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ABTON;
Το ABTON είχε τιμή ATL ύψους 122.32387218541305 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ABTON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ABTON είναι $ 54.95K USD.
Θα ανέβει το ABTON υψηλότερα φέτος;
Το ABTON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ABTON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:34:16 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

