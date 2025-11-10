Feathers ($FEATHERS) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Feathers ($FEATHERS), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:02:05 (UTC+8)
Feathers ($FEATHERS) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Feathers ($FEATHERS), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 8.47K
Gesamtangebot:
$ 990.09M
Umlaufangebot:
$ 990.09M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 8.47K
Allzeithoch:
$ 0.00027646
Allzeittief:
$ 0.00000794
Aktueller Preis:
$ 0
Feathers ($FEATHERS)-Informationen

$FEATHERS is a community driven fan memecoin inspired by the iconic silent villain Feathers McGraw from the British classic Wallace & Gromit. The project aims to create a space where fans can come together to share their love for the character through memes, GIFs, and fan art. The community celebrates Feathers across social platforms like X, spreading his unique lore and charm while fostering creativity and engagement among supporters.

Offizielle Website:
https://feathersonabstract.xyz/

Feathers ($FEATHERS) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Feathers ($FEATHERS) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von $FEATHERS-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele $FEATHERS-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von $FEATHERS verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des $FEATHERS -Tokens!

$FEATHERS Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich $FEATHERS entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose $FEATHERS kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

