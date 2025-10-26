Feathers ($FEATHERS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000999 $ 0.00000999 $ 0.00000999 24H Tief $ 0.00001006 $ 0.00001006 $ 0.00001006 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000999$ 0.00000999 $ 0.00000999 24H Hoch $ 0.00001006$ 0.00001006 $ 0.00001006 Allzeithoch $ 0.00027646$ 0.00027646 $ 0.00027646 Niedrigster Preis $ 0.00000951$ 0.00000951 $ 0.00000951 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.47% Preisänderung (7T) -7.40% Preisänderung (7T) -7.40%

Der Echtzeitpreis von Feathers ($FEATHERS) beträgt $0.00000999. In den letzten 24 Stunden wurde $FEATHERS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000999 und einem Höchstpreis von $ 0.00001006 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $FEATHERS liegt bei $ 0.00027646, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000951.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $FEATHERS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Feathers ($FEATHERS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K Umlaufangebot 990.09M 990.09M 990.09M Gesamtangebot 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Feathers beträgt $ 9.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $FEATHERS liegt bei 990.09M, das Gesamtangebot bei 990094698.5696423. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.90K.