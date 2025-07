Verge (XVG)-Informationen

The Verge wurde am 9. Oktober 2014 veröffentlicht. XVG ist eine Open-Source-Kryptowährung (100 % PoW), die auf der Bitcoin-Technologie basiert. Seine Kernalgorithmen sind Scrypt und X17. Die Blockzeit beträgt nur 30 Sekunden und die Belohnung wird basierend auf der Gesamtzahl der generierten Blöcke neu berechnet. Verge Coin wurde 2014 unter dem Namen Dogecoin Darkness eingeführt, um Zahlungen im täglichen Gebrauch zu erleichtern, und änderte seinen Namen erst 2016 in Verge.