Succinct (PROVE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Succinct (PROVE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:11:33 (UTC+8)
USD

Succinct (PROVE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Succinct (PROVE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 114.02M
$ 114.02M$ 114.02M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 195.00M
$ 195.00M$ 195.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 584.70M
$ 584.70M$ 584.70M
Allzeithoch:
$ 2.4016
$ 2.4016$ 2.4016
Allzeittief:
$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206
Aktueller Preis:
$ 0.5847
$ 0.5847$ 0.5847

Succinct (PROVE)-Informationen

Succinct Network ist ein dezentralisiertes Protokoll, das die Software der Welt verifiziert. Das Netzwerk koordiniert ein verteiltes System von Prover-Knoten, die Zero-Knowledge-Proofs mithilfe eines neuartigen Anreizmechanismus namens „Proof Contests“ erzeugen, um das weltweit effizienteste und robusteste Prover-Cluster zu schaffen. Das Succinct Network führt das Konzept eines globalen, verteilten Prover-Clusters ein, der gemeinsam mit SP1 entwickelt wurde und durch einen wettbewerbsbasierten Auktionsmechanismus – die „Proof Contests“ – betrieben wird, um die weltweite Proving-Kapazität erheblich zu erweitern.

Offizielle Website:
https://www.succinct.xyz/
Whitepaper:
https://docs.succinct.xyz/
Block-Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Succinct (PROVE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Succinct (PROVE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PROVE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PROVE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PROVE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PROVE -Tokens!

