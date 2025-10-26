Der Echtzeitpreis von Succinct beträgt heute 0.8874 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PROVE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PROVE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Succinct beträgt heute 0.8874 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PROVE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PROVE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Succinct Logo

Succinct Kurs(PROVE)

1 PROVE zu USD Echtzeitpreis:

$0.8875
$0.8875$0.8875
-3.51%1D
USD
Succinct (PROVE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:18:33 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.8608
$ 0.8608$ 0.8608
24H Tief
$ 0.9334
$ 0.9334$ 0.9334
24H Hoch

$ 0.8608
$ 0.8608$ 0.8608

$ 0.9334
$ 0.9334$ 0.9334

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

+0.21%

-3.51%

+16.74%

+16.74%

Der Echtzeitpreis von Succinct (PROVE) beträgt $ 0.8874. In den letzten 24 Stunden wurde PROVE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.8608 und einem Höchstpreis von $ 0.9334 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PROVE liegt bei $ 1.7260015460023572, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.4184223922367206.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PROVE im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um -3.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Succinct (PROVE) Marktinformationen

No.200

$ 173.04M
$ 173.04M$ 173.04M

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 887.40M
$ 887.40M$ 887.40M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Succinct beträgt $ 173.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.49M. Das Umlaufangebot von PROVE liegt bei 195.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 887.40M.

Succinct (PROVE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Succinct für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.032284-3.51%
30 Tage$ +0.197+28.53%
60 Tage$ -0.1324-12.99%
90 Tage$ +0.3874+77.48%
Succinct-Preisänderung heute

Heute verzeichnete PROVE eine Veränderung von $ -0.032284 (-3.51%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Succinct 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.197(+28.53%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Succinct 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete PROVE eine Veränderung von $ -0.1324 (-12.99%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Succinct 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.3874 (+77.48%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Succinct (PROVE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Succinct-Preisverlauf an.

Was ist Succinct (PROVE)

Succinct Network ist ein dezentralisiertes Protokoll, das die Software der Welt verifiziert. Das Netzwerk koordiniert ein verteiltes System von Prover-Knoten, die Zero-Knowledge-Proofs mithilfe eines neuartigen Anreizmechanismus namens „Proof Contests“ erzeugen, um das weltweit effizienteste und robusteste Prover-Cluster zu schaffen. Das Succinct Network führt das Konzept eines globalen, verteilten Prover-Clusters ein, der gemeinsam mit SP1 entwickelt wurde und durch einen wettbewerbsbasierten Auktionsmechanismus – die „Proof Contests“ – betrieben wird, um die weltweite Proving-Kapazität erheblich zu erweitern.

Succinct ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Succinct Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- PROVE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Succinct auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Succinct-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Succinct-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Succinct (PROVE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Succinct-(PROVE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Succinct zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Succinct-Preisprognose an!

Succinct (PROVE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Succinct (PROVE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PROVE Token!

Wie kauft man Succinct PROVE

Suchen Sie nach wie man Succinct kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Succinct direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

PROVE zu lokalen Währungen

1 Succinct(PROVE) in VND
23,351.931
1 Succinct(PROVE) in AUD
A$1.357722
1 Succinct(PROVE) in GBP
0.66555
1 Succinct(PROVE) in EUR
0.763164
1 Succinct(PROVE) in USD
$0.8874
1 Succinct(PROVE) in MYR
RM3.744828
1 Succinct(PROVE) in TRY
37.217556
1 Succinct(PROVE) in JPY
¥134.8848
1 Succinct(PROVE) in ARS
ARS$1,322.501094
1 Succinct(PROVE) in RUB
70.645914
1 Succinct(PROVE) in INR
77.922594
1 Succinct(PROVE) in IDR
Rp14,789.994084
1 Succinct(PROVE) in PHP
52.13475
1 Succinct(PROVE) in EGP
￡E.42.160374
1 Succinct(PROVE) in BRL
R$4.774212
1 Succinct(PROVE) in CAD
C$1.24236
1 Succinct(PROVE) in BDT
108.733122
1 Succinct(PROVE) in NGN
1,295.47089
1 Succinct(PROVE) in COP
$3,439.526904
1 Succinct(PROVE) in ZAR
R.15.316524
1 Succinct(PROVE) in UAH
37.31517
1 Succinct(PROVE) in TZS
T.Sh.2,207.460744
1 Succinct(PROVE) in VES
Bs188.1288
1 Succinct(PROVE) in CLP
$835.0434
1 Succinct(PROVE) in PKR
Rs249.332778
1 Succinct(PROVE) in KZT
477.8649
1 Succinct(PROVE) in THB
฿28.97361
1 Succinct(PROVE) in TWD
NT$27.367416
1 Succinct(PROVE) in AED
د.إ3.256758
1 Succinct(PROVE) in CHF
Fr0.701046
1 Succinct(PROVE) in HKD
HK$6.886224
1 Succinct(PROVE) in AMD
֏339.865326
1 Succinct(PROVE) in MAD
.د.م8.181828
1 Succinct(PROVE) in MXN
$16.37253
1 Succinct(PROVE) in SAR
ريال3.32775
1 Succinct(PROVE) in ETB
Br135.497106
1 Succinct(PROVE) in KES
KSh114.643206
1 Succinct(PROVE) in JOD
د.أ0.6291666
1 Succinct(PROVE) in PLN
3.23901
1 Succinct(PROVE) in RON
лв3.877938
1 Succinct(PROVE) in SEK
kr8.34156
1 Succinct(PROVE) in BGN
лв1.490832
1 Succinct(PROVE) in HUF
Ft297.67833
1 Succinct(PROVE) in CZK
18.555534
1 Succinct(PROVE) in KWD
د.ك0.2715444
1 Succinct(PROVE) in ILS
2.910672
1 Succinct(PROVE) in BOB
Bs6.12306
1 Succinct(PROVE) in AZN
1.50858
1 Succinct(PROVE) in TJS
SM8.270568
1 Succinct(PROVE) in GEL
2.404854
1 Succinct(PROVE) in AOA
Kz814.127382
1 Succinct(PROVE) in BHD
.د.ب0.3336624
1 Succinct(PROVE) in BMD
$0.8874
1 Succinct(PROVE) in DKK
kr5.697108
1 Succinct(PROVE) in HNL
L23.196636
1 Succinct(PROVE) in MUR
40.403322
1 Succinct(PROVE) in NAD
$15.316524
1 Succinct(PROVE) in NOK
kr8.874
1 Succinct(PROVE) in NZD
$1.535202
1 Succinct(PROVE) in PAB
B/.0.8874
1 Succinct(PROVE) in PGK
K3.735954
1 Succinct(PROVE) in QAR
ر.ق3.230136
1 Succinct(PROVE) in RSD
дин.89.618526
1 Succinct(PROVE) in UZS
soʻm10,821.949488
1 Succinct(PROVE) in ALL
L73.6542
1 Succinct(PROVE) in ANG
ƒ1.588446
1 Succinct(PROVE) in AWG
ƒ1.588446
1 Succinct(PROVE) in BBD
$1.7748
1 Succinct(PROVE) in BAM
KM1.490832
1 Succinct(PROVE) in BIF
Fr2,616.9426
1 Succinct(PROVE) in BND
$1.144746
1 Succinct(PROVE) in BSD
$0.8874
1 Succinct(PROVE) in JMD
$142.29459
1 Succinct(PROVE) in KHR
3,578.21865
1 Succinct(PROVE) in KMF
Fr376.2576
1 Succinct(PROVE) in LAK
19,291.303962
1 Succinct(PROVE) in LKR
රු269.476758
1 Succinct(PROVE) in MDL
L15.076926
1 Succinct(PROVE) in MGA
Ar4,015.378512
1 Succinct(PROVE) in MOP
P7.0992
1 Succinct(PROVE) in MVR
13.57722
1 Succinct(PROVE) in MWK
MK1,540.624014
1 Succinct(PROVE) in MZN
MT56.70486
1 Succinct(PROVE) in NPR
रु124.582086
1 Succinct(PROVE) in PYG
6,293.4408
1 Succinct(PROVE) in RWF
Fr1,285.8426
1 Succinct(PROVE) in SBD
$7.329924
1 Succinct(PROVE) in SCR
12.405852
1 Succinct(PROVE) in SRD
$35.256402
1 Succinct(PROVE) in SVC
$7.755876
1 Succinct(PROVE) in SZL
L15.289902
1 Succinct(PROVE) in TMT
m3.114774
1 Succinct(PROVE) in TND
د.ت2.6009694
1 Succinct(PROVE) in TTD
$6.016572
1 Succinct(PROVE) in UGX
Sh3,091.7016
1 Succinct(PROVE) in XAF
Fr500.4936
1 Succinct(PROVE) in XCD
$2.39598
1 Succinct(PROVE) in XOF
Fr500.4936
1 Succinct(PROVE) in XPF
Fr90.5148
1 Succinct(PROVE) in BWP
P12.663198
1 Succinct(PROVE) in BZD
$1.783674
1 Succinct(PROVE) in CVE
$84.515976
1 Succinct(PROVE) in DJF
Fr157.0698
1 Succinct(PROVE) in DOP
$56.846844
1 Succinct(PROVE) in DZD
د.ج115.512858
1 Succinct(PROVE) in FJD
$2.014398
1 Succinct(PROVE) in GNF
Fr7,715.943
1 Succinct(PROVE) in GTQ
Q6.78861
1 Succinct(PROVE) in GYD
$185.64408
1 Succinct(PROVE) in ISK
kr109.1502

Für ein tieferes Verständnis von Succinct sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Succinct Website
Block-Explorer

Whitepaper
Offizielle Succinct Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Succinct

Wie viel ist Succinct (PROVE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PROVE in USD beträgt 0.8874 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PROVE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PROVE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.8874. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Succinct?
Die Marktkapitalisierung von PROVE beträgt $ 173.04M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PROVE?
Das Umlaufangebot von PROVE beträgt 195.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PROVE?
PROVE erreichte einen Allzeithochpreis von 1.7260015460023572 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PROVE?
PROVE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.4184223922367206 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PROVE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PROVE beträgt $ 1.49M USD.
Wird PROVE dieses Jahr noch steigen?
PROVE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PROVE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:18:33 (UTC+8)

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
