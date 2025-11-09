Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Overlay Protocol (OVL), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:10:19 (UTC+8)
USD

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Overlay Protocol (OVL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 668.55K
Gesamtangebot:
$ 88.87M
Umlaufangebot:
$ 10.91M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 6.13M
Allzeithoch:
$ 0.44
Allzeittief:
$ 0.10678946055291266
Aktueller Preis:
$ 0.06126
Overlay Protocol (OVL)-Informationen

Overlay entwickelt das erste dezentrale Protokoll für Daten-Derivate. Dadurch werden reale Kennzahlen handelbar – von ETH-Burn über Twitch-Statistiken, CS2-Skins, Temperatur bis hin zu Trends im Bereich Erwachseneninhalte – alles on-chain und ohne Gegenpartei. Overlay nutzt ein dynamisches Mint-/Burn-Modell auf Basis des $OVL-Tokens, um gegenparteifreie Trades zu ermöglichen und die herkömmliche Einschränkung der in der Vergangenheit für ähnliche Produktklassen erforderlichen zweiseitigen Liquidität zu beseitigen. Mit diesem Modell wird das Liquiditätsproblem, das Long-Tail-Assets und exotische Märkte beeinträchtigt, gelöst.

Offizielle Website:
https://overlay.market/#/
Whitepaper:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Block-Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Overlay Protocol (OVL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von OVL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele OVL-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von OVL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des OVL -Tokens!

So kaufen Sie OVL

Möchten Sie Overlay Protocol (OVL) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf OVL, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

Overlay Protocol (OVL)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von OVL hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

OVL Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich OVL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose OVL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

