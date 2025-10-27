Overlay Protocol (OVL)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Overlay Protocol-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark OVL in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Overlay Protocol-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Overlay Protocol-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark OVL in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Overlay Protocol zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.09105 $0.09105 $0.09105 -0.94% USD Tatsächlich Vorhersage Overlay Protocol Preisprognose für 2025–2050 (USD) Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Overlay Protocol potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.09105 erreichen. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Overlay Protocol potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.095602 erreichen. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von OVL im Jahr 2027 $ 0.100382 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von OVL im Jahr 2028 $ 0.105401 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von OVL im Jahr 2029 bei $ 0.110671 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von OVL im Jahr 2030 bei $ 0.116205 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Overlay Protocol potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.189286 erreichen. Overlay Protocol (OVL) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Overlay Protocol potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.308327 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.09105 0.00%

2040 $ 0.189286 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Overlay Protocol Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.09105 0.00%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.091424 0.41% Overlay Protocol (OVL) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für OVL am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.09105 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Overlay Protocol (OVL) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für OVL bei $0.091062 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Overlay Protocol (OVL) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für OVL bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.091137 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Overlay Protocol (OVL) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für OVL bei $0.091424 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Overlay Protocol Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.09105$ 0.09105 $ 0.09105 Preisänderung (24H) -0.94% Marktkapitalisierung $ 993.66K$ 993.66K $ 993.66K Umlaufangebot 10.91M 10.91M 10.91M Volumen (24H) $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K Volumen (24H) -- Der aktuelle OVL-Preis beträgt $ 0.09105. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -0.94% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.77K. Darüber hinaus verfügt OVL über ein Umlaufangebot von 10.91M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 993.66K. Live-Preis von OVL ansehen

Overlay Protocol Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Overlay Protocol beträgt der aktuelle Preis von Overlay Protocol 0.09105USD. Das umlaufende Angebot von Overlay Protocol (OVL) liegt bei 0.00 OVL , was zu einer Marktkapitalisierung von $993.66K führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.11% $ 0.009330 $ 0.09549 $ 0.08152

7 Tage -0.03% $ -0.003449 $ 0.1024 $ 0.08124

30 Tage -0.67% $ -0.18955 $ 0.2811 $ 0.073 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Overlay Protocol eine Preisbewegung von $0.009330 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.11% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Overlay Protocol zu einem Höchstpreis von $0.1024 und einem Tiefstpreis von $0.08124 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -0.03% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von OVL für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Overlay Protocol eine Veränderung von -0.67% erfahren, was etwa $-0.18955 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass OVL in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Overlay Protocol-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen OVL-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Overlay Protocol (OVL)? Das Overlay Protocol Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von OVL basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Overlay Protocol im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von OVL berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Overlay Protocol beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von OVL. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von OVL, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Overlay Protocol zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für OVL wichtig?

OVL Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in OVL zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird OVL am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von OVL nächster Monat? Laut dem Overlay Protocol (OVL) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte OVL-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 OVL im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Overlay Protocol (OVL) beträgt heute $0.09105 . Laut dem obigen Prognosemodul wird OVL um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von OVL im Jahr 2027? Für Overlay Protocol (OVL) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 OVL bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von OVL im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Overlay Protocol (OVL) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von OVL im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Overlay Protocol (OVL) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 OVL im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Overlay Protocol (OVL) beträgt heute $0.09105 . Laut dem obigen Prognosemodul wird OVL um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die OVL-Preisprognose für 2040? Für Overlay Protocol (OVL) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 OVL bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren