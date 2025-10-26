Der Echtzeitpreis von Overlay Protocol beträgt heute 0.08836 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OVL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OVL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Overlay Protocol beträgt heute 0.08836 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OVL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OVL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Overlay Protocol Logo

Overlay Protocol Kurs(OVL)

1 OVL zu USD Echtzeitpreis:

$0.08836
$0.08836$0.08836
+4.21%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:16:32 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.08152
$ 0.08152$ 0.08152
24H Tief
$ 0.0904
$ 0.0904$ 0.0904
24H Hoch

$ 0.08152
$ 0.08152$ 0.08152

$ 0.0904
$ 0.0904$ 0.0904

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

+3.55%

+4.21%

-11.56%

-11.56%

Der Echtzeitpreis von Overlay Protocol (OVL) beträgt $ 0.08836. In den letzten 24 Stunden wurde OVL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.08152 und einem Höchstpreis von $ 0.0904 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OVL liegt bei $ 0.7841389069548613, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.10678946055291266.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OVL im letzten Stunde um +3.55%, in den letzten 24 Stunden um +4.21% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Overlay Protocol (OVL) Marktinformationen

No.2042

$ 964.30K
$ 964.30K$ 964.30K

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Overlay Protocol beträgt $ 964.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 57.01K. Das Umlaufangebot von OVL liegt bei 10.91M, das Gesamtangebot bei 88871915.39447941. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.84M.

Overlay Protocol (OVL)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Overlay Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0035697+4.21%
30 Tage$ -0.18924-68.18%
60 Tage$ -0.05744-39.40%
90 Tage$ -0.08164-48.03%
Overlay Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete OVL eine Veränderung von $ +0.0035697 (+4.21%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Overlay Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.18924(-68.18%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Overlay Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete OVL eine Veränderung von $ -0.05744 (-39.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Overlay Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.08164 (-48.03%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Overlay Protocol (OVL) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Overlay Protocol-Preisverlauf an.

Was ist Overlay Protocol (OVL)

Overlay entwickelt das erste dezentrale Protokoll für Daten-Derivate. Dadurch werden reale Kennzahlen handelbar – von ETH-Burn über Twitch-Statistiken, CS2-Skins, Temperatur bis hin zu Trends im Bereich Erwachseneninhalte – alles on-chain und ohne Gegenpartei. Overlay nutzt ein dynamisches Mint-/Burn-Modell auf Basis des $OVL-Tokens, um gegenparteifreie Trades zu ermöglichen und die herkömmliche Einschränkung der in der Vergangenheit für ähnliche Produktklassen erforderlichen zweiseitigen Liquidität zu beseitigen. Mit diesem Modell wird das Liquiditätsproblem, das Long-Tail-Assets und exotische Märkte beeinträchtigt, gelöst.

Overlay Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Overlay Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- OVL Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Overlay Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Overlay Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Overlay Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Overlay Protocol (OVL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Overlay Protocol-(OVL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Overlay Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Overlay Protocol-Preisprognose an!

Overlay Protocol (OVL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Overlay Protocol (OVL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OVL Token!

Wie kauft man Overlay Protocol OVL

Suchen Sie nach wie man Overlay Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Overlay Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

OVL zu lokalen Währungen

1 Overlay Protocol(OVL) in VND
2,325.1934
1 Overlay Protocol(OVL) in AUD
A$0.1351908
1 Overlay Protocol(OVL) in GBP
0.06627
1 Overlay Protocol(OVL) in EUR
0.0759896
1 Overlay Protocol(OVL) in USD
$0.08836
1 Overlay Protocol(OVL) in MYR
RM0.3728792
1 Overlay Protocol(OVL) in TRY
3.7058184
1 Overlay Protocol(OVL) in JPY
¥13.43072
1 Overlay Protocol(OVL) in ARS
ARS$131.6837916
1 Overlay Protocol(OVL) in RUB
7.0343396
1 Overlay Protocol(OVL) in INR
7.7588916
1 Overlay Protocol(OVL) in IDR
Rp1,472.6660776
1 Overlay Protocol(OVL) in PHP
5.19115
1 Overlay Protocol(OVL) in EGP
￡E.4.1979836
1 Overlay Protocol(OVL) in BRL
R$0.4753768
1 Overlay Protocol(OVL) in CAD
C$0.123704
1 Overlay Protocol(OVL) in BDT
10.8267508
1 Overlay Protocol(OVL) in NGN
128.992346
1 Overlay Protocol(OVL) in COP
$342.4798256
1 Overlay Protocol(OVL) in ZAR
R.1.5250936
1 Overlay Protocol(OVL) in UAH
3.715538
1 Overlay Protocol(OVL) in TZS
T.Sh.219.8008016
1 Overlay Protocol(OVL) in VES
Bs18.73232
1 Overlay Protocol(OVL) in CLP
$83.14676
1 Overlay Protocol(OVL) in PKR
Rs24.8265092
1 Overlay Protocol(OVL) in KZT
47.58186
1 Overlay Protocol(OVL) in THB
฿2.884954
1 Overlay Protocol(OVL) in TWD
NT$2.7250224
1 Overlay Protocol(OVL) in AED
د.إ0.3242812
1 Overlay Protocol(OVL) in CHF
Fr0.0698044
1 Overlay Protocol(OVL) in HKD
HK$0.6856736
1 Overlay Protocol(OVL) in AMD
֏33.8409964
1 Overlay Protocol(OVL) in MAD
.د.م0.8146792
1 Overlay Protocol(OVL) in MXN
$1.630242
1 Overlay Protocol(OVL) in SAR
ريال0.33135
1 Overlay Protocol(OVL) in ETB
Br13.4916884
1 Overlay Protocol(OVL) in KES
KSh11.4152284
1 Overlay Protocol(OVL) in JOD
د.أ0.06264724
1 Overlay Protocol(OVL) in PLN
0.322514
1 Overlay Protocol(OVL) in RON
лв0.3861332
1 Overlay Protocol(OVL) in SEK
kr0.830584
1 Overlay Protocol(OVL) in BGN
лв0.1484448
1 Overlay Protocol(OVL) in HUF
Ft29.640362
1 Overlay Protocol(OVL) in CZK
1.8476076
1 Overlay Protocol(OVL) in KWD
د.ك0.02703816
1 Overlay Protocol(OVL) in ILS
0.2898208
1 Overlay Protocol(OVL) in BOB
Bs0.609684
1 Overlay Protocol(OVL) in AZN
0.150212
1 Overlay Protocol(OVL) in TJS
SM0.8235152
1 Overlay Protocol(OVL) in GEL
0.2394556
1 Overlay Protocol(OVL) in AOA
Kz81.0641148
1 Overlay Protocol(OVL) in BHD
.د.ب0.03322336
1 Overlay Protocol(OVL) in BMD
$0.08836
1 Overlay Protocol(OVL) in DKK
kr0.5672712
1 Overlay Protocol(OVL) in HNL
L2.3097304
1 Overlay Protocol(OVL) in MUR
4.0230308
1 Overlay Protocol(OVL) in NAD
$1.5250936
1 Overlay Protocol(OVL) in NOK
kr0.8836
1 Overlay Protocol(OVL) in NZD
$0.1528628
1 Overlay Protocol(OVL) in PAB
B/.0.08836
1 Overlay Protocol(OVL) in PGK
K0.3719956
1 Overlay Protocol(OVL) in QAR
ر.ق0.3216304
1 Overlay Protocol(OVL) in RSD
дин.8.9234764
1 Overlay Protocol(OVL) in UZS
soʻm1,077.5608032
1 Overlay Protocol(OVL) in ALL
L7.33388
1 Overlay Protocol(OVL) in ANG
ƒ0.1581644
1 Overlay Protocol(OVL) in AWG
ƒ0.1581644
1 Overlay Protocol(OVL) in BBD
$0.17672
1 Overlay Protocol(OVL) in BAM
KM0.1484448
1 Overlay Protocol(OVL) in BIF
Fr260.57364
1 Overlay Protocol(OVL) in BND
$0.1139844
1 Overlay Protocol(OVL) in BSD
$0.08836
1 Overlay Protocol(OVL) in JMD
$14.168526
1 Overlay Protocol(OVL) in KHR
356.28961
1 Overlay Protocol(OVL) in KMF
Fr37.46464
1 Overlay Protocol(OVL) in LAK
1,920.8695268
1 Overlay Protocol(OVL) in LKR
රු26.8322812
1 Overlay Protocol(OVL) in MDL
L1.5012364
1 Overlay Protocol(OVL) in MGA
Ar399.8183968
1 Overlay Protocol(OVL) in MOP
P0.70688
1 Overlay Protocol(OVL) in MVR
1.351908
1 Overlay Protocol(OVL) in MWK
MK153.4026796
1 Overlay Protocol(OVL) in MZN
MT5.646204
1 Overlay Protocol(OVL) in NPR
रु12.4048604
1 Overlay Protocol(OVL) in PYG
626.64912
1 Overlay Protocol(OVL) in RWF
Fr128.03364
1 Overlay Protocol(OVL) in SBD
$0.7298536
1 Overlay Protocol(OVL) in SCR
1.2352728
1 Overlay Protocol(OVL) in SRD
$3.5105428
1 Overlay Protocol(OVL) in SVC
$0.7722664
1 Overlay Protocol(OVL) in SZL
L1.5224428
1 Overlay Protocol(OVL) in TMT
m0.3101436
1 Overlay Protocol(OVL) in TND
د.ت0.25898316
1 Overlay Protocol(OVL) in TTD
$0.5990808
1 Overlay Protocol(OVL) in UGX
Sh307.84624
1 Overlay Protocol(OVL) in XAF
Fr49.83504
1 Overlay Protocol(OVL) in XCD
$0.238572
1 Overlay Protocol(OVL) in XOF
Fr49.83504
1 Overlay Protocol(OVL) in XPF
Fr9.01272
1 Overlay Protocol(OVL) in BWP
P1.2608972
1 Overlay Protocol(OVL) in BZD
$0.1776036
1 Overlay Protocol(OVL) in CVE
$8.4154064
1 Overlay Protocol(OVL) in DJF
Fr15.63972
1 Overlay Protocol(OVL) in DOP
$5.6603416
1 Overlay Protocol(OVL) in DZD
د.ج11.5018212
1 Overlay Protocol(OVL) in FJD
$0.2005772
1 Overlay Protocol(OVL) in GNF
Fr768.2902
1 Overlay Protocol(OVL) in GTQ
Q0.675954
1 Overlay Protocol(OVL) in GYD
$18.484912
1 Overlay Protocol(OVL) in ISK
kr10.86828

Für ein tieferes Verständnis von Overlay Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Overlay Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Overlay Protocol

Wie viel ist Overlay Protocol (OVL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OVL in USD beträgt 0.08836 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OVL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OVL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.08836. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Overlay Protocol?
Die Marktkapitalisierung von OVL beträgt $ 964.30K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OVL?
Das Umlaufangebot von OVL beträgt 10.91M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OVL?
OVL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.7841389069548613 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OVL?
OVL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.10678946055291266 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OVL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OVL beträgt $ 57.01K USD.
Wird OVL dieses Jahr noch steigen?
OVL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OVL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:16:32 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

