AdEx (ADX) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu AdEx (ADX), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 22:29:51 (UTC+8)
USD

AdEx (ADX) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für AdEx (ADX), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 20.62M
$ 20.62M$ 20.62M
Gesamtangebot:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Umlaufangebot:
$ 147.90M
$ 147.90M$ 147.90M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 20.91M
$ 20.91M$ 20.91M
Allzeithoch:
$ 0.1699
$ 0.1699$ 0.1699
Allzeittief:
$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974
Aktueller Preis:
$ 0.1394
$ 0.1394$ 0.1394

AdEx (ADX)-Informationen

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

Offizielle Website:
https://www.adex.network/
Whitepaper:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Block-Explorer:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

AdEx (ADX) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von AdEx (ADX) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ADX-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ADX-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ADX verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ADX -Tokens!

So kaufen Sie ADX

Möchten Sie AdEx (ADX) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf ADX, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.

AdEx (ADX)-Preisverlauf

Die Analyse des Preisverlaufs von ADX hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.

ADX Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ADX entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ADX kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

