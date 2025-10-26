Der Echtzeitpreis von AdEx beträgt heute 0.1023 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ADX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ADX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AdEx beträgt heute 0.1023 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ADX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ADX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ADX

ADX-Preisinformationen

ADX-Whitepaper

Offizielle ADX-Website

ADX-Tokenökonomie

ADX-Preisprognose

ADX Verlauf

ADX Kaufanleitung

ADX-zu-Fiat-Währungsrechner

ADX Spot

ADX USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

AdEx Logo

AdEx Kurs(ADX)

1 ADX zu USD Echtzeitpreis:

$0.1023
$0.1023$0.1023
+0.88%1D
USD
AdEx (ADX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:04 (UTC+8)

AdEx (ADX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.093
$ 0.093$ 0.093
24H Tief
$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127
24H Hoch

$ 0.093
$ 0.093$ 0.093

$ 0.1127
$ 0.1127$ 0.1127

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

+0.09%

+0.88%

+6.45%

+6.45%

Der Echtzeitpreis von AdEx (ADX) beträgt $ 0.1023. In den letzten 24 Stunden wurde ADX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.093 und einem Höchstpreis von $ 0.1127 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ADX liegt bei $ 3.708280086517334, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.034879632974.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ADX im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.88% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AdEx (ADX) Marktinformationen

No.989

$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M

$ 9.74K
$ 9.74K$ 9.74K

$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AdEx beträgt $ 15.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 9.74K. Das Umlaufangebot von ADX liegt bei 147.90M, das Gesamtangebot bei 150000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.35M.

AdEx (ADX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AdEx für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000892+0.88%
30 Tage$ -0.004-3.77%
60 Tage$ -0.0342-25.06%
90 Tage$ +0.0423+70.50%
AdEx-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ADX eine Veränderung von $ +0.000892 (+0.88%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AdEx 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.004(-3.77%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AdEx 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ADX eine Veränderung von $ -0.0342 (-25.06%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AdEx 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0423 (+70.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AdEx (ADX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AdEx-Preisverlauf an.

Was ist AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AdEx Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ADX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AdEx auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AdEx-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AdEx-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AdEx (ADX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AdEx-(ADX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AdEx zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AdEx-Preisprognose an!

AdEx (ADX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AdEx (ADX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ADX Token!

Wie kauft man AdEx ADX

Suchen Sie nach wie man AdEx kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AdEx direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ADX zu lokalen Währungen

1 AdEx(ADX) in VND
2,692.0245
1 AdEx(ADX) in AUD
A$0.156519
1 AdEx(ADX) in GBP
0.076725
1 AdEx(ADX) in EUR
0.087978
1 AdEx(ADX) in USD
$0.1023
1 AdEx(ADX) in MYR
RM0.431706
1 AdEx(ADX) in TRY
4.290462
1 AdEx(ADX) in JPY
¥15.5496
1 AdEx(ADX) in ARS
ARS$152.458713
1 AdEx(ADX) in RUB
8.144103
1 AdEx(ADX) in INR
8.982963
1 AdEx(ADX) in IDR
Rp1,704.999318
1 AdEx(ADX) in PHP
6.010125
1 AdEx(ADX) in EGP
￡E.4.860273
1 AdEx(ADX) in BRL
R$0.550374
1 AdEx(ADX) in CAD
C$0.14322
1 AdEx(ADX) in BDT
12.534819
1 AdEx(ADX) in NGN
149.342655
1 AdEx(ADX) in COP
$396.510708
1 AdEx(ADX) in ZAR
R.1.765698
1 AdEx(ADX) in UAH
4.301715
1 AdEx(ADX) in TZS
T.Sh.254.477388
1 AdEx(ADX) in VES
Bs21.6876
1 AdEx(ADX) in CLP
$96.2643
1 AdEx(ADX) in PKR
Rs28.743231
1 AdEx(ADX) in KZT
55.08855
1 AdEx(ADX) in THB
฿3.340095
1 AdEx(ADX) in TWD
NT$3.154932
1 AdEx(ADX) in AED
د.إ0.375441
1 AdEx(ADX) in CHF
Fr0.080817
1 AdEx(ADX) in HKD
HK$0.793848
1 AdEx(ADX) in AMD
֏39.179877
1 AdEx(ADX) in MAD
.د.م0.943206
1 AdEx(ADX) in MXN
$1.887435
1 AdEx(ADX) in SAR
ريال0.383625
1 AdEx(ADX) in ETB
Br15.620187
1 AdEx(ADX) in KES
KSh13.216137
1 AdEx(ADX) in JOD
د.أ0.0725307
1 AdEx(ADX) in PLN
0.373395
1 AdEx(ADX) in RON
лв0.447051
1 AdEx(ADX) in SEK
kr0.96162
1 AdEx(ADX) in BGN
лв0.171864
1 AdEx(ADX) in HUF
Ft34.316535
1 AdEx(ADX) in CZK
2.139093
1 AdEx(ADX) in KWD
د.ك0.0313038
1 AdEx(ADX) in ILS
0.335544
1 AdEx(ADX) in BOB
Bs0.70587
1 AdEx(ADX) in AZN
0.17391
1 AdEx(ADX) in TJS
SM0.953436
1 AdEx(ADX) in GEL
0.277233
1 AdEx(ADX) in AOA
Kz93.853089
1 AdEx(ADX) in BHD
.د.ب0.0384648
1 AdEx(ADX) in BMD
$0.1023
1 AdEx(ADX) in DKK
kr0.656766
1 AdEx(ADX) in HNL
L2.674122
1 AdEx(ADX) in MUR
4.657719
1 AdEx(ADX) in NAD
$1.765698
1 AdEx(ADX) in NOK
kr1.023
1 AdEx(ADX) in NZD
$0.176979
1 AdEx(ADX) in PAB
B/.0.1023
1 AdEx(ADX) in PGK
K0.430683
1 AdEx(ADX) in QAR
ر.ق0.372372
1 AdEx(ADX) in RSD
дин.10.331277
1 AdEx(ADX) in UZS
soʻm1,247.560776
1 AdEx(ADX) in ALL
L8.4909
1 AdEx(ADX) in ANG
ƒ0.183117
1 AdEx(ADX) in AWG
ƒ0.183117
1 AdEx(ADX) in BBD
$0.2046
1 AdEx(ADX) in BAM
KM0.171864
1 AdEx(ADX) in BIF
Fr301.6827
1 AdEx(ADX) in BND
$0.131967
1 AdEx(ADX) in BSD
$0.1023
1 AdEx(ADX) in JMD
$16.403805
1 AdEx(ADX) in KHR
412.499175
1 AdEx(ADX) in KMF
Fr43.3752
1 AdEx(ADX) in LAK
2,223.912999
1 AdEx(ADX) in LKR
රු31.065441
1 AdEx(ADX) in MDL
L1.738077
1 AdEx(ADX) in MGA
Ar462.895224
1 AdEx(ADX) in MOP
P0.8184
1 AdEx(ADX) in MVR
1.56519
1 AdEx(ADX) in MWK
MK177.604053
1 AdEx(ADX) in MZN
MT6.53697
1 AdEx(ADX) in NPR
रु14.361897
1 AdEx(ADX) in PYG
725.5116
1 AdEx(ADX) in RWF
Fr148.2327
1 AdEx(ADX) in SBD
$0.844998
1 AdEx(ADX) in SCR
1.430154
1 AdEx(ADX) in SRD
$4.064379
1 AdEx(ADX) in SVC
$0.894102
1 AdEx(ADX) in SZL
L1.762629
1 AdEx(ADX) in TMT
m0.359073
1 AdEx(ADX) in TND
د.ت0.2998413
1 AdEx(ADX) in TTD
$0.693594
1 AdEx(ADX) in UGX
Sh356.4132
1 AdEx(ADX) in XAF
Fr57.6972
1 AdEx(ADX) in XCD
$0.27621
1 AdEx(ADX) in XOF
Fr57.6972
1 AdEx(ADX) in XPF
Fr10.4346
1 AdEx(ADX) in BWP
P1.459821
1 AdEx(ADX) in BZD
$0.205623
1 AdEx(ADX) in CVE
$9.743052
1 AdEx(ADX) in DJF
Fr18.1071
1 AdEx(ADX) in DOP
$6.553338
1 AdEx(ADX) in DZD
د.ج13.316391
1 AdEx(ADX) in FJD
$0.232221
1 AdEx(ADX) in GNF
Fr889.4985
1 AdEx(ADX) in GTQ
Q0.782595
1 AdEx(ADX) in GYD
$21.40116
1 AdEx(ADX) in ISK
kr12.5829

AdEx Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AdEx sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle AdEx Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AdEx

Wie viel ist AdEx (ADX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ADX in USD beträgt 0.1023 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ADX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ADX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1023. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AdEx?
Die Marktkapitalisierung von ADX beträgt $ 15.13M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ADX?
Das Umlaufangebot von ADX beträgt 147.90M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ADX?
ADX erreichte einen Allzeithochpreis von 3.708280086517334 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ADX?
ADX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.034879632974 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ADX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ADX beträgt $ 9.74K USD.
Wird ADX dieses Jahr noch steigen?
ADX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ADX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:04 (UTC+8)

AdEx (ADX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ADX-zu-USD-Rechner

Menge

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1023 USD

ADX handeln

ADX/USDT
$0.1023
$0.1023$0.1023
+0.88%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.10
$111,820.10$111,820.10

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.29
$3,957.29$3,957.29

+0.62%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05055
$0.05055$0.05055

-26.31%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0500
$6.0500$6.0500

-17.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,820.10
$111,820.10$111,820.10

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.29
$3,957.29$3,957.29

+0.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6364
$2.6364$2.6364

+1.47%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19678
$0.19678$0.19678

+0.28%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0010
$1.0010$1.0010

+1,568.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051934
$0.051934$0.051934

+6,824.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1486
$0.1486$0.1486

-86.27%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0010
$1.0010$1.0010

+1,568.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15572
$0.15572$0.15572

+90.59%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007590
$0.000000000000000007590$0.000000000000000007590

+38.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03366
$0.03366$0.03366

+36.49%