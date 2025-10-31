Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen













Im Web: Gehen Sie auf die Sicherheit . Unter Handy-V erifizierung oder E-Mail-Verifizierung klicken Sie rechts auf Ändern , dann auf Sicherheitsverifizierung zurücksetzen? , und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite , geben Sie Ihr Konto und Passwort ein, klicken Sie auf das Profil-Symbol oben rechts auf der Startseite und navigieren Sie zu. Unteroderklicken Sie rechts auf, dann auf, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

In der App: Öffnen Sie die Anmeldeseite, geben Sie Ihr Konto und Passwort ein, tippen Sie auf das Profil-Symbol oben links, gehen Sie zu Sicherheit, wählen Sie Handy-Verifizierung oder E-Mail-Verifizierung, tippen Sie auf Sicherheitsverifizierung zurücksetzen?, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





Bereiten Sie die folgenden Informationen vor und senden Sie diese an unser Kundendienstteam unter service@mexc.com oder übermitteln Sie sie an unseren Online-Support. Nach der Überprüfung wird MEXC die Aufhebung innerhalb von 1–3 Werktagen abschließen:

1）Grund für die Änderung

2）Alte E-Mail/Handynummer

3）Neue E-Mail/Handynummer

4）Jüngster Transaktionsverlauf, Einzahlungs-/Auszahlungsaufzeichnungen oder häufig genutzte Anmeldeadressen

5）Foto von Ihnen mit Ihrem Ausweis und einer handgeschriebenen Notiz (inklusive Grund der Änderung, UID, MEXC-Logo, Datum und Unterschrift)









Ihr Konto wird unter folgenden Umständen vorübergehend gesperrt:

Nach 5 aufeinanderfolgenden falschen Passwort-Eingaben beim Anmelden wird Ihr Konto für 2 Stunden gesperrt.

Nach 10 aufeinanderfolgenden falschen Passwort-Eingaben beim Anmelden wird Ihr Konto für 24 Stunden gesperrt.





Passwort vergessen, um Ihr Passwort zurückzusetzen. Falls Sie Ihr Passwort nicht zurücksetzen können, da die Verifizierungsdaten nicht verfügbar sind, beantragen Sie über die entsprechenden Hinweise eine Möchten Sie Ihr Konto vorzeitig entsperren, folgen Sie den Anweisungen auf der Anmeldeseite und klicken Sie auf, um Ihr Passwort zurückzusetzen. Falls Sie Ihr Passwort nicht zurücksetzen können, da die Verifizierungsdaten nicht verfügbar sind, beantragen Sie über die entsprechenden Hinweise eine Sicherheitsverifizierung zurücksetzen

















Im Web: Auf der MEXC-Startseite klicken Sie auf das Profil-Symbol oben rechts, wählen Sicherheit , dann Handy-Verifizierung oder E-Mail-Verifizierung und klicken rechts auf Einrichten . Folgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Symbol oben links auf der Startseite, wählen Sie Sicherheit, tippen Sie auf Handy-Verifizierung oder E-Mail-Verifizierung, und folgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen..









Wenn die ursprüngliche Nummer/E-Mail zugänglich ist:

Im Web: Auf der Sicherheit , dann Handy-Verifizierung oder E-Mail-Verifizierung , und klicken Sie rechts auf Ändern . Folgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.. Auf der Web-Startseite klicken Sie auf das Profil-Symbol oben rechts, wählen, dannoder, und klicken Sie rechts auf. Folgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen..

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Symbol oben links, gehen Sie zu Sicherheit, tippen Sie auf Handy-Verifizierung oder E-Mail-Verifizierung, und folgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.









Falls die ursprüngliche Handynummer/E-Mail-Adresse nicht zugänglich ist:

Auf der Webseite: Klicken Sie auf der Startseite oben rechts auf das Profil-Symbol, wählen Sie „ Sicherheit “, gehen Sie zu „ Handy-Verifizierung “ oder „ E-Mail-Verifizierung “ und klicken Sie auf „ Ändern “. Wählen Sie anschließend „ Sicherheitsverifizierung zurücksetzen? “ und folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.

In der App: Tippen Sie auf der Startseite oben links auf das Profil-Symbol, wählen Sie „Sicherheit“, klicken Sie auf „Handy-Verifizierung“ oder „E-Mail-Verifizierung“ und dann auf „Sicherheitsverifizierung zurücksetzen?“. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis:Nach der Änderung Ihrer Handynummer/E-Mail-Adresse sind Auszahlungen und OTC-Handel vorübergehend für 24 Stunden eingeschränkt.













Bitte senden Sie eine E-Mail an service@mexc.com, um die Änderung oder Aufhebung Ihrer E-Mail-Verifizierung zu beantragen. MEXC wird Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden bearbeiten. Folgende Informationen sind erforderlich:

1）Beschreibung des Problems

2）Kontodetails des MEXC-Kontos (Handynummer, E-Mail-Adresse oder UID)

3）Neue E-Mail-Adresse (Bitte stellen Sie sicher, dass die neue Adresse E-Mails senden und empfangen kann. Wenn keine E-Mails oder Verifizierungscodes empfangen werden können, könnte dies Probleme bei der Durchführung von Auszahlungen verursachen.)

4）Jüngste Transaktionshistorie, Vermögenswerte, Einzahlungs-/Auszahlungsaufzeichnungen und übliche Login-Standorte

5）Ein Foto von Ihnen mit Ihrem Ausweis und einer handschriftlichen Notiz (einschließlich des MEXC-Logos, des Grundes für die Änderung, Kontodetails, Datum und Ihrer Unterschrift). Das Datum muss mit dem Antragsdatum übereinstimmen.

6）Falls Sie die KYC-Verifizierung noch nicht abgeschlossen haben: Bitte fügen Sie einen Screenshot einer Überweisung von der sendenden Plattform zu MEXC bei (der Screenshot muss die TxID, den Betrag und die Zeit anzeigen). Wenn keine Einzahlungsaufzeichnungen verfügbar sind, ist dies nicht erforderlich.









Bitte senden Sie eine E-Mail an service@mexc.com, um die Änderung oder Aufhebung Ihrer Handynummer zu beantragen. MEXC wird Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden bearbeiten. Folgende Informationen werden benötigt:

1）Beschreibung des Problems

2）MEXC-Kontodetails (Handynummer, E-Mail-Adresse oder UID)

3）Neue Handynummer

4）Jüngster Transaktionsverlauf, Vermögenswertebestand, Einzahlungs-/Auszahlungsnachweise sowie häufige Login-Standorte

5）Ein Foto von Ihnen, auf dem Sie Ihren Ausweis zusammen mit einer handschriftlichen Notiz halten. Die Notiz muss das MEXC-Logo, den Grund für die Änderung, die alte und die neue Handynummer, das Datum und Ihre Unterschrift enthalten. Das Datum muss mit dem Datum des Antrags übereinstimmen.

6）Wenn Sie die KYC-Verifizierung nicht abgeschlossen haben, stellen Sie bitte einen Screenshot einer Überweisung von der sendenden Plattform zu MEXC bereit (der Screenshot muss die TxID, den Betrag und die Uhrzeit anzeigen). Falls keine Einzahlungsnachweise vorliegen, ist dies nicht erforderlich.









Jede Handynummer/E-Mail-Adresse kann nur einem einzigen MEXC-Konto zugeordnet oder damit verknüpft werden. Wenn Sie diese Meldung sehen, bedeutet dies, dass Ihre Handynummer/E-Mail-Adresse bereits mit einem anderen MEXC-Konto verknüpft ist. Falls Sie Ihr MEXC-Konto oder Ihr Login-Passwort vergessen haben, können Sie auf der Anmeldeseite auf „Passwort vergessen“ klicken, um Ihre Kontoinformationen wiederherzustellen.









Auf der Webseite: Klicken Sie auf das Profil-Icon in der oberen rechten Ecke der Startseite, wählen Sie Sicherheit aus, klicken Sie dann rechts auf Google Authenticator-Code , wählen Sie Einrichten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Icon in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie Sicherheit, tippen Sie auf Google Authenticator und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

„Google Authenticator verknüpfen“. Weitere Informationen finden Sie im Artikel









Auf der Webseite: Klicken Sie auf das Profil-Icon in der oberen rechten Ecke der Startseite, wählen Sie Sicherheit , klicken Sie rechts auf Google Authenticator-Code , wählen Sie Entfernen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Icon in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie Sicherheit, tippen Sie auf Google Authenticator und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

„So entkoppeln Sie den Google Authenticator von MEXC“. Für weitere Details lesen Sie bitte den Artikel









Auf der Webseite: Klicken Sie auf das Profil-Icon in der oberen rechten Ecke der Startseite, wählen Sie Sicherheit . Klicken Sie rechts auf Google Authenticator-Code , wählen Sie Entfernen → Sicherheitsüberprüfung zurücksetzen? , klicken Sie auf Google Authenticator zurücksetzen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Icon in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie Sicherheit, tippen Sie auf Google Authenticator → Sicherheitsüberprüfung zurücksetzen?, klicken Sie auf Google Authenticator zurücksetzen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





„So entkoppeln Sie den Google Authenticator von MEXC“. Nachdem Sie Ihren Antrag auf Zurücksetzen des Google Authenticators eingereicht haben, wird der offizielle Kundendienst von MEXC Ihre Anfrage innerhalb eines Werktages überprüfen. Nach der Genehmigung wird Ihr ursprünglicher Google Authenticator entkoppelt. Für weitere Details lesen Sie bitte den Artikel









Auf Ihrem alten Handy: Öffnen Sie die Google Authenticator-App, tippen Sie auf das ≡-Symbol in der oberen linken Ecke, wählen Sie Konten übertragen und dann Konten exportieren, wählen Sie die Codes aus, die Sie übertragen möchten, und generieren Sie einen QR-Code.

Auf Ihrem neuen Handy: Öffnen Sie die Google Authenticator-App, tippen Sie auf das + Symbol in der unteren rechten Ecke, wählen Sie QR-Code scannen Scannen Sie den QR-Code, der auf dem alten Handy generiert wurde, und schließen Sie die Übertragung ab.

„So übertragen Sie den Google Authenticator für MEXC auf ein neues Handy“. Für weitere Details lesen Sie bitte den Artikel









1）Wenn Sie mehrere Konten mit Google Authenticator auf Ihrem Telefon verknüpft haben, stellen Sie sicher, dass Sie den Code für die mit Ihrer MEXC registrierten E-Mail-Adresse eingeben.





2）Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Google Authenticator-App installiert haben. iOS-Nutzer können im App Store nach "Authenticator App" suchen, und Android-Nutzer können im Google Play Store nach "Google Authenticator" suchen, um sie herunterzuladen.





3）Google Authenticator-Codes sind nur 30 Sekunden gültig. Stellen Sie sicher, dass Sie den Code innerhalb von 30 Sekunden eingeben und absenden.





4）Stellen Sie sicher, dass die Zeit auf Ihrem Telefon korrekt mit der Standardzeit für Ihre Zeitzone synchronisiert ist.





Sicherheitsüberprüfung zurücksetzen?“ klicken/tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Wenn Sie die oben genannten Gründe überprüft haben und der Google Authenticator-Fehler weiterhin besteht, können Sie eine Anfrage zur Rücksetzung der Google-Authentifizierung auf der MEXC-Website oder über die MEXC-App stellen, indem Sie auf „“ klicken/tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.





Auf der Website: Klicken Sie auf das Profil-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite, wählen Sie „ Sicherheit “, wählen Sie „ Handy-Verifizierung “ oder „ E-Mail-Verifizierung “ auf der rechten Seite, klicken Sie auf „ Ändern “ → „ Sicherheitsüberprüfung zurücksetzen? “ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Symbol in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie „Sicherheit“, wählen Sie „Handy-Verifizierung“ oder „E-Mail-Verifizierung“, tippen Sie dann auf „Sicherheitsüberprüfung zurücksetzen?“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Nach der Änderung oder dem Entfernen Ihrer Google-Authentifizierung sind Krypto- und Fiat-Auszahlungen für 24 Stunden eingeschränkt.













Sie können die folgenden Methoden ausprobieren, um das Problem zu beheben:

Löschen Sie den Cache Ihres Browsers

Wechseln Sie zu einem anderen Browser

Verwenden Sie die App, um den Verifizierungscode zu erhalten Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren und Sie den Verifizierungscode immer noch nicht erhalten, können Sie den Kundendienst um Unterstützung bitten.









Wenn Sie die E-Mail-Verifizierungsnachricht nicht erhalten, folgen Sie bitte den unten stehenden Fehlerbehebungsschritten:

1）Überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner auf die Verifizierungs-E-Mail.

2）Stellen Sie sicher, dass die E-Mail, die Sie ansehen, die mit Ihrem Konto registrierte E-Mail-Adresse ist.

3）Vergewissern Sie sich, dass Ihre E-Mail in der Lage ist, Nachrichten ordnungsgemäß zu senden und zu empfangen.

4）Warten Sie, bis der E-Mail-Verifizierungs-Countdown abgeschlossen ist, bevor Sie einen neuen Verifizierungscode anfordern.





Warum erhalte ich keine E-Mail-Benachrichtigungen von MEXC?“. Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, können Sie die E-Mail-Domain oder -Adresse von MEXC zu IhrerWhitelist hinzufügen und versuchen, den Verifizierungscode erneut anzufordern. Weitere Details finden Sie unter „“.









Wenn Sie Ihr Konto mit der Apple-ID registriert haben und die Option „Meine E-Mail verbergen“ ausgewählt haben, wird eine private E-Mail-Adresse verwendet. Diese private E-Mail-Adresse kann Verzögerungen oder Probleme beim Erhalt des Verifizierungscodes verursachen.





Für eine reibungslosere Erfahrung empfehlen wir, die verknüpfte E-Mail-Adresse auf eine zu ändern, die Sie aktiv nutzen. Befolgen Sie diese Schritte, um die Änderung vorzunehmen:





Im Web: Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke der Startseite, wählen Sie „ Sicherheit “, klicken Sie auf „ E-Mail-Verifizierung “ → „ Ändern “ und folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.

In der App: Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen linken Ecke der Startseite, wählen Sie „Sicherheit“, tippen Sie auf „E-Mail-Verifizierung“ und folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den Vorgang abzuschließen.













Um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten und missbräuchliche Kontoaufhebungen zu verhindern, müssen Sie ein Foto mit Ihrem Ausweis machen und die folgenden Fragen in einer E-Mail an dataprotect@mexc.com beantworten. Wir werden die bereitgestellten Informationen überprüfen.





Bitte machen Sie ein Foto von sich, auf dem Sie Ihren Ausweis halten und eine handgeschriebene Notiz mit folgendem Text: „Heute ist [Datum]. Ich bitte darum, mein MEXC-Konto ([E-Mail/Telefonnummer]) zu löschen, und bestätige den Verzicht auf alle Vermögenswerte in diesem Konto.“ Bitte geben Sie außerdem folgende Informationen an:

1）Konten-ID und das ungefähre Registrierungsdatum

2）Ungefähres Datum der letzten Transaktion mit diesem Konto

3）Ungefähres Datum der letzten Einzahlung oder Auszahlung

4）Liste der Kryptowährungen, die früher in diesem Konto gehalten wurden

5）Übliche Anmeldeorte für dieses Konto

6）Grund für die Kontoschließung





Bitte beachten Sie, dass die Kontolöschung eine irreversible Maßnahme ist. Daher möchten wir auf die folgenden Punkte hinweisen:

1）Stellen Sie sicher, dass alle eingereichten Informationen korrekt sind. Das Bereitstellen falscher Angaben kann dazu führen, dass Ihr Antrag auf Kontolöschung nicht bearbeitet werden kann.

2）Sobald das Konto gelöscht ist, verlieren Sie dauerhaft den Zugriff darauf.

3）Alle Daten und Vermögenswerte im Konto gehen verloren.

4）Einige freigegebene Informationen (z. B. Transaktionsaufzeichnungen mit anderen Benutzern) werden aus Ihrem Konto gelöscht, aber andere Benutzer können weiterhin auf die zugehörigen Informationen in ihren Konten zugreifen. Aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten können wir einige Ihrer Informationen aufbewahren, aber MEXC garantiert die Sicherheit Ihrer Daten. Weitere Details finden Sie in den „ MEXC-Nutzerbedingungen “.





Sobald Ihr Antrag auf Kontolöschung eingereicht und die Dokumentation verifiziert wurde, wird MEXC den Antrag innerhalb von 15 Werktagen bearbeiten. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.





Hinweis: Nachdem Sie Ihren Antrag auf Kontolöschung eingereicht haben, wird das MEXC-Team Ihre Dokumente überprüfen und sich per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Details zu bestätigen. Bitte antworten Sie innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der E-Mail. Eine fehlende Antwort innerhalb dieses Zeitrahmens führt dazu, dass Ihr Antrag als abgebrochen betrachtet wird.









Nach Abschluss des Kontolöschungsprozesses können Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erneut registrieren, wenn diese nicht von einem anderen Konto verwendet wird.





Hinweis: Nach der erneuten Registrierung nach der Kontolöschung kann es Ihnen gemäß den Plattformregeln von MEXC untersagt sein, an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen.









Nachdem die Anfrage zur Kontolöschung eingereicht wurde, wird das MEXC-Team die Anfrage prüfen und Sie per E-Mail kontaktieren, um die Löschung zu bestätigen. Bitte antworten Sie innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der E-Mail, um die Kontolöschung zu bestätigen. Nachdem die Informationen verifiziert wurden, wird das Konto innerhalb von 15 Werktagen gelöscht. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald Ihr Konto gelöscht wurde.









Nachdem das MEXC-Team Ihre Anfrage zur Kontolöschung erhalten hat, wird es die eingereichten Informationen überprüfen.





Wenn Ihre Informationen korrekt sind, erhalten Sie eine zweite Bestätigungs-E-Mail. Antworten Sie einfach auf diese E-Mail mit "Löschung bestätigen". Es ist nicht erforderlich, eine neue E-Mail zu erstellen. Nach der Bestätigung wird Ihr Konto innerhalb von 15 Werktagen gelöscht.









Bitte bestätigen Sie, ob Sie bereits auf die zweite Bestätigungs-E-Mail mit "Löschung bestätigen" geantwortet haben. Falls Sie noch nicht geantwortet haben, wird die Anfrage zur Kontolöschung nicht bearbeitet.









Eine Kontolöschung kann nicht bearbeitet werden, wenn der Kontostand mehr als 5 USDT beträgt. Bitte heben Sie Ihre Vermögenswerte ab, bevor Sie einen Antrag auf Kontolöschung stellen.









Wenn das Konto eingefroren ist und der Kontostand weniger als 5 USDT beträgt, können Sie eine Kontolöschung beantragen.









Das Löschen Ihres Kontos hat keinen Einfluss auf die Berechtigungen Ihrer anderen Konten, da der Löschungsantrag nur für das spezifische Konto gilt, das Sie beantragt haben. Nach der Kontolöschung können die zugehörige E-Mail-Adresse oder Telefonnummer weiterhin für die Registrierung eines neuen Kontos verwendet werden. Dieses Konto ist jedoch nicht für Neunutzeraktionen berechtigt.

Hinweis: Das Löschen des Hauptkontos führt zur Löschung aller zugehörigen Unterkonten.









Partnerkonten können derzeit nicht gelöscht werden. Sie können jedoch die Provisionsrate auf 0% setzen. Wird das Hauptkonto des Partnerbenutzers gelöscht, wird das entsprechende Partnerkonto ebenfalls gelöscht.









Für iOS: Gehen Sie zur Startseite, tippen Sie auf das Profil-Symbol oben links, wählen Sie Konto wechseln, wischen Sie bei dem gewünschten Konto nach links, um die Löschoption anzuzeigen, und tippen Sie dann auf Ausgewähltes löschen, um die Anmelde-ID zu entfernen.

Für Android: Gehen Sie zur Startseite, tippen Sie auf das Profil-Symbol oben links, wählen Sie Konto wechseln, halten Sie das Konto gedrückt, um ein Bestätigungsfenster zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf Bestätigen, um die Anmelde-ID zu entfernen.













Auf der Webseite: Klicken Sie auf das Profil-Symbol oben rechts auf der Startseite, wählen Sie Sicherheit , scrollen Sie nach unten zu Geräte und Aktivitäten → Konto einfrieren , klicken Sie auf Einfrieren und folgen Sie den Anweisungen auf der Seite.

In der App: Tippen Sie auf das Profil-Symbol oben links auf der Startseite, wählen Sie Sicherheit, tippen Sie auf Konto verwalten → Konto einfrieren und folgen Sie den Anweisungen auf der Seite.





Bitte beachten Sie: Nach dem Einfrieren Ihres Kontos gelten die folgenden Einschränkungen:

1）Sie können sich nicht in Ihr Konto einloggen, bis es vom Kundendienst entsperrt wird.

2）Alle Handels- und Login-Funktionen werden deaktiviert.

3）Alle mit Ihrem Konto verbundenen API-Schlüssel werden deaktiviert.

4）Um das Konto zu entsperren, müssen Sie den Kundendienst kontaktieren.













Sie können die folgenden Schritte ausführen, um das Problem zu beheben:

1）Kontoinformationen bestätigen: Stellen Sie sicher, dass Sie sich im richtigen Konto angemeldet haben. Überprüfen Sie Ihre UID, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

2）Ausgelistete Token: Wenn der Vermögenswert ein ausgelistetes Token ist, können Sie die Option „Kleine Guthaben ausblenden“ in Ihrem Spot-Konto deaktivieren und dann nach dem Token-Namen suchen, um den Status zu überprüfen.

Umbenannte Token: Falls das Token umbenannt wurde, können Sie im 3）: Falls das Token umbenannt wurde, können Sie im Ankündigungszentrum nach dem Namen suchen, um die neuesten Updates über das Projekt zu erhalten.

4）Kleine Guthaben prüfen: Deaktivieren Sie „Kleine Guthaben ausblenden“ in Ihrem Spot-Konto und suchen Sie nach dem Token, um dessen Status zu überprüfen.

5）Anmelde- und Auszahlungsprotokolle überprüfen: Überprüfen Sie Ihre Anmelde- und Auszahlungsprotokolle. Falls Sie unbefugte Aktivitäten oder einen möglichen Verlust von Vermögenswerten feststellen, wird empfohlen, den Vorfall bei der Polizei zu melden und eine Strafverfolgungsanfrage zur Unterstützung bei der Plattform einzureichen.

6）Kontosicherheit verbessern: Aktualisieren Sie Ihr Login-Passwort, um die Kontosicherheit zu erhöhen, und überprüfen Sie Ihre letzten Anmeldeaktivitäten auf unbefugten Zugriff.





Falls Sie weitere Fragen haben, klicken Sie bitte auf Kundendienst, um den Online-Kundendienst zu kontaktieren.









Im Web: Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke der Startseite, gehen Sie zu Einstellungen , suchen Sie Währung und wählen Sie dann Ihre bevorzugte Währung aus.

In der App: Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen linken Ecke der Startseite, gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf Währung und wählen Sie dann Ihre bevorzugte Währung aus.









Im Web: Klicken Sie auf Wallets → Übersicht im Dropdown-Menü, klicken Sie unter Geschätztem Guthaben auf ▼ neben dem Währungsäquivalent Ihres Guthabens und wählen Sie Ihre lokale Währung aus.

In der App: Tippen Sie auf Wallets auf der Startseite. Unter Gesamtwert klicken Sie auf ▼ neben dem Währungsäquivalent Ihres Guthabens und wählen Sie Ihre lokale Währung aus.













Es gibt zwei Arten von Unterkonten:

API-Unterkonto: Diese Art von Unterkonto unterstützt kein direktes Einloggen und wird ausschließlich für den API-Handel verwendet.

Individuelles Unterkonto: Diese Art von Unterkonto kann nur über das Web eingeloggt werden und erfordert eine E-Mail-Verifizierung.









Der Vorgang zum Zurücksetzen des Passworts eines Unterkontos ist derselbe wie für das Hauptkonto. Folgen Sie den untenstehenden Schritten:





Im Web: Melden Sie sich beim Unterkonto an. Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Sicherheit , gehen Sie zu Erweiterte Sicherheit → Anmelde-Passwort und klicken Sie auf Ändern .

In der App: Diese Funktion wird derzeit nicht unterstützt.





Im Web: Melden Sie sich beim Hauptkonto an. Klicken Sie auf das Profilsymbol → Unterkonto-Verwaltung . Sie sehen die Details Ihres Unterkontos unter Kontoverwaltung . Suchen Sie nach Aktion , fahren Sie mit der Maus über ... und klicken Sie auf Passwort ändern .

In der App: Diese Funktion wird derzeit nicht unterstützt.









Um sich gleichzeitig in das Hauptkonto und Unterkonto einzuloggen, können Sie entweder verschiedene Browser verwenden oder über zwei separate Website-Domains auf die Plattform zugreifen.









Sie können bis zu 30 API-Unterkonten erstellen.









Nein, die KYC-Verifizierung wird für Unterkonten nicht unterstützt.









Derzeit unterstützt MEXC nur das Übertragen von Mitteln vom Hauptkonto auf das Unterkonto und unterstützt keine On-Chain-Übertragungen zu Unterkonten.





Schritt 1: Klicken Sie auf das Profilsymbol und dann auf Unterkonto-Verwaltung.

Schritt 2: Klicken Sie unter Unterkonto-Verwaltung auf Vermögenswerte-Management → Übertragen.

Schritt 3: Wählen Sie das entsprechende Konto aus, geben Sie den Asset-Typ und die Menge ein und klicken Sie auf Übertragen.













Im Web: Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke der Startseite und klicken Sie auf Identifikation , um Ihre KYC-Informationen anzuzeigen.

In der App: Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen linken Ecke, und klicken Sie dann auf das > neben Ihrem Spitznamen, um Ihre KYC-Informationen anzuzeigen.









Ein MEXC-Konto erlaubt maximal 3 Versuche pro Tag für die primäre oder erweiterte KYC-Verifizierung. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, dass das tägliche Limit überschritten wurde, versuchen Sie es bitte nach 24 Stunden erneut.









Wenn Sie sich derzeit auf der Stufe „Primäres KYC“ befinden, empfehlen wir Ihnen, direkt mit dem „ Erweiterten KYC “ fortzufahren. Während des Einreichungsprozesses können Sie die korrekten Identifikationsdokumente erneut hochladen, um Ihre Informationen zu aktualisieren.





Wenn Sie das „Erweiterte KYC“ bereits abgeschlossen haben und Ihre Daten korrigieren oder aktualisieren müssen, können Sie über die Selbstbedienungsoption eine Anfrage zur Aktualisierung der KYC-Verifizierung einreichen. Bitte wählen Sie den entsprechenden Aktualisierungsgrund gemäß Ihrer Situation aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Prozess abzuschließen. Die Plattform wird Ihre Einreichung prüfen und Ihre Verifizierungsinformationen nach Genehmigung aktualisieren.









In den meisten Fällen wird die KYC-Prüfung innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen. Abhängig von der Komplexität der eingereichten Informationen und dem aktuellen Prüfungsvolumen kann die Bearbeitung jedoch in einigen Fällen 8–24 Stunden dauern.









Wenn Sie diese Benachrichtigung während des KYC-Verifizierungsprozesses erhalten, bedeutet dies, dass Ihre Identitätsprüfung bereits mit einem anderen Konto abgeschlossen wurde. Gemäß der Richtlinie von MEXC kann die Identitätsverifizierungsinformation eines Benutzers nur mit drei MEXC-Konten verknüpft werden.









Primäre KYC-Verifizierung: Der Prozess der primären KYC-Verifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Identität zu bestätigen, indem Sie Identifikationsdokumente hochladen und die erforderlichen Dokumentinformationen angeben. Nach erfolgreichem Abschluss der primären KYC-Verifizierung beträgt das 24-Stunden-Auszahlungslimit 80 BTC.

Erweiterte KYC-Verifizierung: Die erweiterte KYC-Verifizierung beinhaltet einen Live-Gesichtserkennungsprozess. Nach erfolgreichem Abschluss erhöht sich das 24-Stunden-Auszahlungslimit auf 200 BTC.









MEXC unterstützt derzeit weder die Umwandlung eines individuellen KYC (Primär oder Erweitert) in ein institutionelles KYC noch die Umwandlung eines institutionellen KYC in ein individuelles KYC für dasselbe Konto.









Ja, jede Unternehmensregistrierungsnummer kann nur für ein MEXC-Konto zur Durchführung eines institutionellen KYC verwendet werden.









MEXC erfüllt strikt die regulatorischen Anforderungen und verpflichtet sich, den Benutzern eine sicherere Handelsumgebung zu bieten. Um die Sicherheit Ihres Kontos und Ihrer Vermögenswerte zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, die KYC-Verifizierung abzuschließen. Andernfalls können bestimmte Kontofunktionen eingeschränkt sein.





MEXC verschlüsselt und schützt alle Benutzerverifizierungsinformationen und wird diese niemals für andere Zwecke verwenden. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.









Vor Abschluss des KYC haben Sie weiterhin ein Handelslimit von bis zu 1,000 USDT (oder dem entsprechenden Betrag in anderen Token). Wenn dieses Limit erreicht ist, schließen Sie bitte umgehend den KYC-Verifizierungsprozess ab. MEXC empfiehlt dringend, KYC abzuschließen, um weiterhin Produkte und Dienstleistungen auf der Plattform nutzen zu können.





Antrag auf Rückgabe“ ausfüllen. Wenn Sie KYC nicht abschließen können, können Sie die Rückgabe Ihrer eingeschränkten Mittel beantragen, indem Sie die erforderlichen Informationen auf der Seite „“ ausfüllen.









Vor Abschluss des KYC haben Sie weiterhin ein Handelslimit von bis zu 1,000 USDT (oder dem entsprechenden Betrag in anderen Token). Wenn dieses Limit erreicht ist, schließen Sie bitte umgehend den Verifizierungsprozess ab. MEXC empfiehlt dringend, KYC abzuschließen, um weiterhin Produkte und Dienstleistungen auf der Plattform nutzen zu können.





Auszahlungs-Einspruchsformular“ einreichen und die erforderlichen Informationen ausfüllen, um eine Abhebung zu beantragen. Nach Genehmigung Ihres Einspruchs wird Ihr Konto in den Modus „Nur-Reduzieren“ versetzt, wodurch nur Auszahlungen und Positionsschließungen möglich sind. Andere Kontofunktionen werden nicht mehr zugänglich sein. Wenn Sie KYC nicht abschließen können, können Sie auf der offiziellen Website ein „“ einreichen und die erforderlichen Informationen ausfüllen, um eine Abhebung zu beantragen. Nach Genehmigung Ihres Einspruchs wird Ihr Konto in den Modus „Nur-Reduzieren“ versetzt, wodurch nurundmöglich sind. Andere Kontofunktionen werden nicht mehr zugänglich sein.













MEXC behält sich das Recht vor, Registrierungsanträge von Benutzern aus Jurisdiktionen abzulehnen, die nicht den internationalen Anti-Geldwäsche-Standards entsprechen, oder von Benutzern, die als politisch exponierte Personen gelten könnten. Wir behalten uns das Recht vor, den Handel jederzeit auszusetzen oder zu beenden, wenn verdächtige Transaktionen festgestellt werden. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen unsere Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten Ihnen gegenüber dar.





Derzeit behält sich MEXC das Recht vor, Handels- oder Registrierungsanträge von Benutzern aus den folgenden Ländern oder Regionen abzulehnen: Kanada, Festlandchina, Kuba, Krim, Donezk, Hongkong, Iran, Luhansk, Nordkorea, Sewastopol, Singapur, Sudan, Syrien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten (zusammen als „Eingeschränkte Länder oder Regionen“ bezeichnet).





Die oben genannte Liste der eingeschränkten Länder oder Regionen ist nicht abschließend, und MEXC kann die Liste jederzeit anpassen. Weitere Informationen finden Sie in den „ Nutzerbedingungen “.









Um den regulatorischen Anforderungen der lokalen Regierung zu entsprechen, bietet MEXC derzeit keine Dienstleistungen für Benutzer an, die versuchen, sich anzumelden oder KYC-Verifizierung aus bestimmten Standorten abzuschließen.

Weitere Details finden Sie in den „ Nutzerbedingungen “.









Derzeit unterstützt MEXC die folgenden Arten von KYC-Dokumenten für nigerianische Benutzer: nationale ID, Führerschein, Wählerkarte oder internationaler Reisepass.









Für das institutionelle KYC darf der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer/Anteilseigner des Unternehmens kein Staatsbürger eines von MEXC eingeschränkten Landes oder einer Region sein. Weitere Details finden Sie in den „ Nutzerbedingungen “.









Nutzervereinbarung und folgen Sie den Richtlinien für die ordnungsgemäße Registrierung und Kontonutzung. Benutzer aus remedierten Ländern/Regionen können nur ihre persönlichen Vermögenswerte auszahlen und dürfen an keinen Transaktionen teilnehmen. MEXC empfiehlt, dass Sie Ihre Vermögenswerte so schnell wie möglich auszahlen. Der genaue Zeitrahmen für die Kontoschließung wird separat mitgeteilt. Weitere Informationen finden Sie in der MEXC-und folgen Sie den Richtlinien für die ordnungsgemäße Registrierung und Kontonutzung.













Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst und stellen Sie die folgenden Informationen bereit:





1）Einen Screenshot des Wallet-/Kontoübertragungsprotokolls, Transaktions-ID, Übertragungsadresse und eine detaillierte Erklärung, wie dies mit dem Fall zusammenhängt.





2）Schließen Sie die vollständige KYC-Verifizierung auf MEXC ab, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen legitim und frei von Fälschung, Erfindung oder Verleumdung sind.





3）Wenn die oben genannten Informationen verifiziert werden, wird das verdächtige Konto vorübergehend eingefroren (für 24 Stunden), und es wird empfohlen, den Fall sofort der Polizei zu melden.





4）Nach der Einreichung der Informationen melden Sie den Fall innerhalb von 48 Stunden der Polizei und reichen den erstellten Polizeibericht oder den Fallbeleg ein. Wenn der erforderliche Nachweis nicht erbracht wird, wird die Plattform die Situation bewerten und könnte eine Aufhebung der Sperrung der Vermögenswerte in Erwägung ziehen.





5）Wenn Strafverfolgungsbehörden die Unterstützung der Plattform bei der Untersuchung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an legal@mexc.com . Die E-Mail muss einen Identitätsnachweis des Beamten, der den Fall bearbeitet, einen Nachweis der Fallregistrierung und die Ermittlungsdokumente (Beweisanforderungsmitteilung) enthalten, zusammen mit einer klaren Erklärung der benötigten Informationen.





6）Die Plattform wird direkt mit den zuständigen Justizbehörden in Kontakt treten und mit den Strafverfolgungsbehörden während der Untersuchung zusammenarbeiten.







