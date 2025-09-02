Berechnung der Gebühren im Spot-Handel





Die Regeln zur Gebührenerhebung im Spot-Handel besagen, dass die Handelsgebühr in derjenigen Währung abgezogen wird, in der der Markt notiert ist. Die Handelsgebühr wird berechnet, indem das Transaktionsvolumen mit dem entsprechenden Gebührensatz multipliziert wird.





Die Spot-Handelsgebühren auf der MEXC-Plattform betragen 0% für Maker und 0.5% für Taker.





Ein Maker ist ein Auftrag, der nicht sofort mit einer bestehenden Order im Markt gematcht wird und daher wartet, bis ein passender Gegenauftrag eingeht.





Ein Taker ist ein Auftrag, der sofort mit einem bereits bestehenden Auftrag im Orderbuch abgeglichen und direkt ausgeführt wird.





Für nicht ausgeführte Aufträge sowie stornierte Orders wird keine Handelsgebühr erhoben.









1. Für das Handelspaar MX/USDT, angenommen der Benutzer ist ein Maker und kauft 1 MX zum Preis von 5 USDT:





Die Handelsgebühr beträgt: 0% × 5 = 0 USDT. Das bedeutet, der Benutzer hat 5 USDT verwendet, um 1 MX zu kaufen – ohne zusätzliche Gebühren.





2. Für das Handelspaar MX/USDT, angenommen der Benutzer ist ein Taker und verkauft 1 MX, um 5 USDT zu erhalten:





Die Handelsgebühr beträgt: 0.05% × 5 = 0.0025 USDT. Das bedeutet, der Benutzer hat 1 MX verkauft und letztlich 4.9975 USDT erhalten.



