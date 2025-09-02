Die Regeln zur Gebührenerhebung im Spot-Handel besagen, dass die Handelsgebühr in derjenigen Währung abgezogen wird, in der der Markt notiert ist. Die Handelsgebühr wird berechnet, indem das TransaktiDie Regeln zur Gebührenerhebung im Spot-Handel besagen, dass die Handelsgebühr in derjenigen Währung abgezogen wird, in der der Markt notiert ist. Die Handelsgebühr wird berechnet, indem das Transakti
Lernen/Einstiegsanleitungen/Spot/Berechnung ...Spot-Handel

Berechnung der Gebühren im Spot-Handel

2. September 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Spot#Neueinsteiger
Wormhole
W$0.06493+2.91%
SynFutures
F$0.011641+5.67%
Taker Protocol
TAKER$0.005334-2.91%
Orderly Network
ORDER$0.1766+3.63%
HIRO
HRT$0.000239+3.01%

Die Regeln zur Gebührenerhebung im Spot-Handel besagen, dass die Handelsgebühr in derjenigen Währung abgezogen wird, in der der Markt notiert ist. Die Handelsgebühr wird berechnet, indem das Transaktionsvolumen mit dem entsprechenden Gebührensatz multipliziert wird.

Die Spot-Handelsgebühren auf der MEXC-Plattform betragen 0% für Maker und 0.5% für Taker.

Ein Maker ist ein Auftrag, der nicht sofort mit einer bestehenden Order im Markt gematcht wird und daher wartet, bis ein passender Gegenauftrag eingeht.

Ein Taker ist ein Auftrag, der sofort mit einem bereits bestehenden Auftrag im Orderbuch abgeglichen und direkt ausgeführt wird.

Für nicht ausgeführte Aufträge sowie stornierte Orders wird keine Handelsgebühr erhoben.

Beispiele


1. Für das Handelspaar MX/USDT, angenommen der Benutzer ist ein Maker und kauft 1 MX zum Preis von 5 USDT:


Die Handelsgebühr beträgt: 0% × 5 = 0 USDT. Das bedeutet, der Benutzer hat 5 USDT verwendet, um 1 MX zu kaufen – ohne zusätzliche Gebühren.

2. Für das Handelspaar MX/USDT, angenommen der Benutzer ist ein Taker und verkauft 1 MX, um 5 USDT zu erhalten:


Die Handelsgebühr beträgt: 0.05% × 5 = 0.0025 USDT. Das bedeutet, der Benutzer hat 1 MX verkauft und letztlich 4.9975 USDT erhalten.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

Wie man mit MEXC Kredite leiht und zurückzahlt

MEXC Kredite ist eine von MEXC eingeführte Lösung für Kryptowährungsdarlehen. Sie ermöglicht es Benutzern, einen ihrer Krypto-Vermögenswerte als Sicherheit zu hinterlegen, um einen anderen zu leihen.

Spot-Handel vs. Futures-Handel

Spot-Handel vs. Futures-Handel

Auf MEXC können MEXCer nicht nur über den Spot-Handel Kryptowährungen kaufen, sondern auch potenziell höhere Gewinne durch Futures-Handel mit einem Hebel von bis zu 500x erzielen. Doch worin liegt der

Ihr Leitfaden zu den MEXC-Handelsregeln für effizienten Spot-Handel

Ihr Leitfaden zu den MEXC-Handelsregeln für effizienten Spot-Handel

Im Spot-Handel mit Kryptowährungen ist es neben der Preisanalyse und der Auswahl einer Strategie ebenso entscheidend, die Marktregeln der Handelsplattform zu verstehen und einzuhalten. Für MEXC-Benutz

Was ist Launchpad?

Was ist Launchpad?

MEXC Launchpad ist eine innovative Plattform zur Token-Ausgabe, die Ihnen garantierten Zugang zu hochwertigen Projekten und etablierten Token zu vorteilhaften Preisen bietet. Benutzer können teilnehme

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten