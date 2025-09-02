Berechnung der Gebühren im Spot-Handel

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern
1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance
Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt
1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe
MEXC Kredite ist eine von MEXC eingeführte Lösung für Kryptowährungsdarlehen. Sie ermöglicht es Benutzern, einen ihrer Krypto-Vermögenswerte als Sicherheit zu hinterlegen, um einen anderen zu leihen.
Auf MEXC können MEXCer nicht nur über den Spot-Handel Kryptowährungen kaufen, sondern auch potenziell höhere Gewinne durch Futures-Handel mit einem Hebel von bis zu 500x erzielen. Doch worin liegt der
Im Spot-Handel mit Kryptowährungen ist es neben der Preisanalyse und der Auswahl einer Strategie ebenso entscheidend, die Marktregeln der Handelsplattform zu verstehen und einzuhalten. Für MEXC-Benutz
MEXC Launchpad ist eine innovative Plattform zur Token-Ausgabe, die Ihnen garantierten Zugang zu hochwertigen Projekten und etablierten Token zu vorteilhaften Preisen bietet. Benutzer können teilnehme