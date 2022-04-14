Zeusshield (ZSC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zeusshield (ZSC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zeusshield (ZSC) Information Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims. Officiel hjemmeside: https://zsc.io/

Zeusshield (ZSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zeusshield (ZSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 114.53K $ 114.53K $ 114.53K Samlet udbud $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B Cirkulerende forsyning $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 329.69K $ 329.69K $ 329.69K Alle tiders Høj: $ 0.088223 $ 0.088223 $ 0.088223 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Zeusshield (ZSC) pris

Zeusshield (ZSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zeusshield (ZSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZSC's tokenomics, kan du udforske ZSC tokens live-pris!

