XCeption (XCEPT) Information Introducing XCeption—the first democratized MEV bot and suite of trading tools. TradeCeption ensures seamless trade execution, while MarketCeption offers DCA out of large positions or creates floor support for protocols. Features like SnipeCeption provide lightning-fast market sniping, making trading easier than ever. Maximize your earnings potential with MevCeption by earning passive income through token approval for MEV transactions. Plus, our referral program rewards users for spreading the word. Officiel hjemmeside: https://www.xceptionbot.io Hvidbog: https://xception.gitbook.io/xception-bots/fundamentals/xception Køb XCEPT nu!

XCeption (XCEPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XCeption (XCEPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 121.50K $ 121.50K $ 121.50K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 121.50K $ 121.50K $ 121.50K Alle tiders Høj: $ 0.01330036 $ 0.01330036 $ 0.01330036 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012149 $ 0.00012149 $ 0.00012149 Få mere at vide om XCeption (XCEPT) pris

XCeption (XCEPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XCeption (XCEPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCEPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCEPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCEPT's tokenomics, kan du udforske XCEPT tokens live-pris!

XCEPT Prisprediktion Vil du vide, hvor XCEPT måske er på vej hen? Vores XCEPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCEPT Tokens prisprediktion nu!

