Wigl (WIGL) Information Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Officiel hjemmeside: https://wigl.fr/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1GrVJ9kBigCg5NS4HBdFbYjH1uaMEI5qe/view Køb WIGL nu!

Wigl (WIGL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wigl (WIGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Samlet udbud $ 253.09M $ 253.09M $ 253.09M Cirkulerende forsyning $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.06M $ 22.06M $ 22.06M Alle tiders Høj: $ 0.116832 $ 0.116832 $ 0.116832 Alle tiders Lav: $ 0.058411 $ 0.058411 $ 0.058411 Nuværende pris: $ 0.087224 $ 0.087224 $ 0.087224 Få mere at vide om Wigl (WIGL) pris

Wigl (WIGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wigl (WIGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIGL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIGL's tokenomics, kan du udforske WIGL tokens live-pris!

WIGL Prisprediktion Vil du vide, hvor WIGL måske er på vej hen? Vores WIGL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WIGL Tokens prisprediktion nu!

