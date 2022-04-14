Wheester (WHEEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wheester (WHEEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wheester (WHEEE) Information $WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe’s pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1904360997571481730 Køb WHEEE nu!

Wheester (WHEEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wheester (WHEEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 136.00K $ 136.00K $ 136.00K Samlet udbud $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Cirkulerende forsyning $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.00K $ 136.00K $ 136.00K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Wheester (WHEEE) pris

Wheester (WHEEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wheester (WHEEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHEEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHEEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHEEE's tokenomics, kan du udforske WHEEE tokens live-pris!

WHEEE Prisprediktion Vil du vide, hvor WHEEE måske er på vej hen? Vores WHEEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WHEEE Tokens prisprediktion nu!

