VANA (VANA) Information Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Officiel hjemmeside: https://www.vana.org/ Hvidbog: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Block Explorer: https://vanascan.io/ Køb VANA nu!

VANA (VANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VANA (VANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 127.10M $ 127.10M $ 127.10M Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 507.00M $ 507.00M $ 507.00M Alle tiders Høj: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 Alle tiders Lav: $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 Nuværende pris: $ 4.225 $ 4.225 $ 4.225 Få mere at vide om VANA (VANA) pris

VANA (VANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VANA (VANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VANA's tokenomics, kan du udforske VANA tokens live-pris!

Sådan køber du VANA Er du interesseret i at tilføje VANA (VANA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VANA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VANA på MEXC nu!

VANA (VANA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VANA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VANA prishistorikken nu!

VANA Prisprediktion Vil du vide, hvor VANA måske er på vej hen? Vores VANA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VANA Tokens prisprediktion nu!

