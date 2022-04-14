WEWE (WEWE) Tokenomics Få vigtig indsigt i WEWE (WEWE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WEWE (WEWE) Information WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth. Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential. Officiel hjemmeside: https://weweonsui.com Køb WEWE nu!

WEWE (WEWE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WEWE (WEWE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.25K $ 62.25K $ 62.25K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.25K $ 62.25K $ 62.25K Alle tiders Høj: $ 0.00129393 $ 0.00129393 $ 0.00129393 Alle tiders Lav: $ 0.00003335 $ 0.00003335 $ 0.00003335 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om WEWE (WEWE) pris

WEWE (WEWE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WEWE (WEWE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEWE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEWE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEWE's tokenomics, kan du udforske WEWE tokens live-pris!

WEWE Prisprediktion Vil du vide, hvor WEWE måske er på vej hen? Vores WEWE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WEWE Tokens prisprediktion nu!

