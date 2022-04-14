WePower (WPR) Tokenomics
WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe.
WePower (WPR) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WePower (WPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
WePower (WPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for WePower (WPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal WPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange WPR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår WPR's tokenomics, kan du udforske WPR tokens live-pris!
