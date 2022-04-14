Web (WEB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Web (WEB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Web (WEB) Information The new ERC meme token, Web $WEB, emerged from an accidental Twitter leak on Web.x.ai, coinciding with similar leaks at grok.x.ai and ide.x.ai. This occurred just before the public release of Grok and Promptide, two other tokens associated with Elon Musk's XAI initiative. While the $GROK and $PROMPTIDE tokens have seen significant growth, or "mooning," in the cryptocurrency market, $WEB is now being spotlighted as the next potential hidden gem. Notably, $WEB boasts features like zero tax on transactions, and its liquidity has been burned and renounced, indicating a more decentralized and user-driven approach. This new token is poised to attract attention in the crypto community, riding on the wave of its predecessors' success and the intrigue sparked by its unconventional introduction to the market. Officiel hjemmeside: https://www.web-x-ai.com/ Køb WEB nu!

Web (WEB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Web (WEB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 293.95K $ 293.95K $ 293.95K Alle tiders Høj: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Web (WEB) pris

Web (WEB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Web (WEB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEB's tokenomics, kan du udforske WEB tokens live-pris!

WEB Prisprediktion Vil du vide, hvor WEB måske er på vej hen? Vores WEB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WEB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!