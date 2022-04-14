Waterfall (WATER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Waterfall (WATER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Waterfall (WATER) Information Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA. Officiel hjemmeside: https://waterfall.network Hvidbog: https://waterfall.network/wp-content/themes/waterfall/downloads/Whitepaper.pdf Køb WATER nu!

Waterfall (WATER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Waterfall (WATER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 534.72K $ 534.72K $ 534.72K Samlet udbud $ 25.60B $ 25.60B $ 25.60B Cirkulerende forsyning $ 3.41B $ 3.41B $ 3.41B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Alle tiders Høj: $ 0.01187502 $ 0.01187502 $ 0.01187502 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015665 $ 0.00015665 $ 0.00015665 Få mere at vide om Waterfall (WATER) pris

Waterfall (WATER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Waterfall (WATER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATER's tokenomics, kan du udforske WATER tokens live-pris!

