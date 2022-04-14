Walter (WALTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Walter (WALTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Walter (WALTER) Information Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Officiel hjemmeside: https://walteronsolana.com/ Køb WALTER nu!

Walter (WALTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Walter (WALTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 930.32K $ 930.32K $ 930.32K Samlet udbud $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Cirkulerende forsyning $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 930.32K $ 930.32K $ 930.32K Alle tiders Høj: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00097916 $ 0.00097916 $ 0.00097916 Få mere at vide om Walter (WALTER) pris

Walter (WALTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Walter (WALTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WALTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WALTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WALTER's tokenomics, kan du udforske WALTER tokens live-pris!

