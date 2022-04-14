Vidulum (VDL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vidulum (VDL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vidulum (VDL) Information Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Officiel hjemmeside: https://vidulum.app/ Køb VDL nu!

Vidulum (VDL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vidulum (VDL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.28K $ 32.28K $ 32.28K Samlet udbud $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Cirkulerende forsyning $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.28K $ 32.28K $ 32.28K Alle tiders Høj: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00175949 $ 0.00175949 $ 0.00175949 Få mere at vide om Vidulum (VDL) pris

Vidulum (VDL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vidulum (VDL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VDL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VDL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VDL's tokenomics, kan du udforske VDL tokens live-pris!

VDL Prisprediktion Vil du vide, hvor VDL måske er på vej hen? Vores VDL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VDL Tokens prisprediktion nu!

