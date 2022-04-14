Venti ($VENTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Venti ($VENTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Venti ($VENTI) Information born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor Officiel hjemmeside: https://venti.bot/ Hvidbog: https://venti.bot/architecture Køb $VENTI nu!

Venti ($VENTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Venti ($VENTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.17K $ 14.17K $ 14.17K Samlet udbud $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M Cirkulerende forsyning $ 953.52M $ 953.52M $ 953.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.84K $ 14.84K $ 14.84K Alle tiders Høj: $ 0.00250431 $ 0.00250431 $ 0.00250431 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Venti ($VENTI) pris

Venti ($VENTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Venti ($VENTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $VENTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $VENTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $VENTI's tokenomics, kan du udforske $VENTI tokens live-pris!

$VENTI Prisprediktion Vil du vide, hvor $VENTI måske er på vej hen? Vores $VENTI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $VENTI Tokens prisprediktion nu!

