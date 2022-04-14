Uranus (URS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Uranus (URS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Uranus (URS) Information UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges Officiel hjemmeside: https://www.uranusmemecoin.com/ Køb URS nu!

Uranus (URS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Uranus (URS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.78K $ 89.78K $ 89.78K Samlet udbud $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M Cirkulerende forsyning $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.78K $ 89.78K $ 89.78K Alle tiders Høj: $ 0.00759284 $ 0.00759284 $ 0.00759284 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Uranus (URS) pris

Uranus (URS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Uranus (URS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal URS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange URS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår URS's tokenomics, kan du udforske URS tokens live-pris!

URS Prisprediktion Vil du vide, hvor URS måske er på vej hen? Vores URS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se URS Tokens prisprediktion nu!

