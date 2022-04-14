Type Shit (TYPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Type Shit (TYPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Type Shit (TYPE) Information TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression "type shit," which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you're an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what's fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments. Officiel hjemmeside: http://typeshitsolana.com/

Type Shit (TYPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Type Shit (TYPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K Samlet udbud $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Cirkulerende forsyning $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.95K $ 9.95K $ 9.95K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Type Shit (TYPE) pris

Type Shit (TYPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Type Shit (TYPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYPE's tokenomics, kan du udforske TYPE tokens live-pris!

TYPE Prisprediktion Vil du vide, hvor TYPE måske er på vej hen? Vores TYPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

