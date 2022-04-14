OKB (OKB) Tokenomics Få vigtig indsigt i OKB (OKB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OKB (OKB) Information OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Officiel hjemmeside: https://www.okx.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Køb OKB nu!

OKB (OKB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OKB (OKB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 218 $ 218 $ 218 Alle tiders Lav: $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 Nuværende pris: $ 96.719 $ 96.719 $ 96.719 Få mere at vide om OKB (OKB) pris

OKB (OKB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OKB (OKB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OKB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OKB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OKB's tokenomics, kan du udforske OKB tokens live-pris!

OKB (OKB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OKB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OKB prishistorikken nu!

OKB Prisprediktion Vil du vide, hvor OKB måske er på vej hen? Vores OKB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OKB Tokens prisprediktion nu!

