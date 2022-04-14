Trader (TDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Trader (TDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Trader (TDE) Information The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Officiel hjemmeside: https://tokentrader.site/ Hvidbog: https://tokentrader.site/whitepaper Køb TDE nu!

Trader (TDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trader (TDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Samlet udbud $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Cirkulerende forsyning $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Alle tiders Høj: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 Alle tiders Lav: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Nuværende pris: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Få mere at vide om Trader (TDE) pris

Trader (TDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Trader (TDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TDE's tokenomics, kan du udforske TDE tokens live-pris!

