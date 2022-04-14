Ternio (TERN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ternio (TERN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ternio (TERN) Information Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Officiel hjemmeside: https://unbanked.com/ Hvidbog: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 Køb TERN nu!

Ternio (TERN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ternio (TERN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 134.93K $ 134.93K $ 134.93K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 311.69K $ 311.69K $ 311.69K Alle tiders Høj: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00031169 $ 0.00031169 $ 0.00031169 Få mere at vide om Ternio (TERN) pris

Ternio (TERN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ternio (TERN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TERN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TERN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TERN's tokenomics, kan du udforske TERN tokens live-pris!

TERN Prisprediktion Vil du vide, hvor TERN måske er på vej hen? Vores TERN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TERN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!