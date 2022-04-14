TEN (TENFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TEN (TENFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TEN (TENFI) Information TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified! Officiel hjemmeside: https://ten.finance/ Køb TENFI nu!

TEN (TENFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TEN (TENFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 141.50K $ 141.50K $ 141.50K Samlet udbud $ 256.36M $ 256.36M $ 256.36M Cirkulerende forsyning $ 153.11M $ 153.11M $ 153.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 236.93K $ 236.93K $ 236.93K Alle tiders Høj: $ 0.552685 $ 0.552685 $ 0.552685 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00092365 $ 0.00092365 $ 0.00092365 Få mere at vide om TEN (TENFI) pris

TEN (TENFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TEN (TENFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TENFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TENFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TENFI's tokenomics, kan du udforske TENFI tokens live-pris!

TENFI Prisprediktion Vil du vide, hvor TENFI måske er på vej hen? Vores TENFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TENFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!