Taurus (TAURUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Taurus (TAURUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Taurus (TAURUS) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Taurus, the Bull 🐂, resonates with the grounding and stabilizing energy of mid-spring, from mid-April to mid-May. Representing strength and reliability, Taurus season is a time to appreciate comfort and persistence. 🌿 Harness the nurturing and steadfast power of Taurus! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/

Taurus (TAURUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Taurus (TAURUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28M Samlet udbud $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.28M Alle tiders Høj: $ 0.00792814 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00128176

Taurus (TAURUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Taurus (TAURUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAURUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAURUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAURUS's tokenomics, kan du udforske TAURUS tokens live-pris!

TAURUS Prisprediktion Vil du vide, hvor TAURUS måske er på vej hen? Vores TAURUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAURUS Tokens prisprediktion nu!

