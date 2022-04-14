SuperVerse (SUPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i SuperVerse (SUPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SuperVerse (SUPER) Information What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation. Officiel hjemmeside: https://superverse.co/ Hvidbog: https://docs.superverse.cool/ Køb SUPER nu!

SuperVerse (SUPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SuperVerse (SUPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 446.79M $ 446.79M $ 446.79M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 619.25M $ 619.25M $ 619.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 721.51M $ 721.51M $ 721.51M Alle tiders Høj: $ 4.74 $ 4.74 $ 4.74 Alle tiders Lav: $ 0.070397 $ 0.070397 $ 0.070397 Nuværende pris: $ 0.721714 $ 0.721714 $ 0.721714 Få mere at vide om SuperVerse (SUPER) pris

SuperVerse (SUPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SuperVerse (SUPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUPER's tokenomics, kan du udforske SUPER tokens live-pris!

SUPER Prisprediktion Vil du vide, hvor SUPER måske er på vej hen? Vores SUPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUPER Tokens prisprediktion nu!

