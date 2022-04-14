STARBASE (STARBASE) Tokenomics Få vigtig indsigt i STARBASE (STARBASE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STARBASE (STARBASE) Information All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users. Officiel hjemmeside: https://starbase.tg/ Hvidbog: https://docs.starbase.tg/starbase

STARBASE (STARBASE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STARBASE (STARBASE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 57.77K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 700.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.52K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

STARBASE (STARBASE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STARBASE (STARBASE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STARBASE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STARBASE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

STARBASE Prisprediktion Vil du vide, hvor STARBASE måske er på vej hen? Vores STARBASE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

