Speculation (SPECU) Information Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space. Officiel hjemmeside: https://speculation.art/

Speculation (SPECU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Speculation (SPECU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.53K $ 62.53K $ 62.53K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.53K $ 62.53K $ 62.53K Alle tiders Høj: $ 0.711783 $ 0.711783 $ 0.711783 Alle tiders Lav: $ 0.00769145 $ 0.00769145 $ 0.00769145 Nuværende pris: $ 0.062517 $ 0.062517 $ 0.062517 Få mere at vide om Speculation (SPECU) pris

Speculation (SPECU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Speculation (SPECU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPECU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPECU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPECU's tokenomics, kan du udforske SPECU tokens live-pris!

SPECU Prisprediktion Vil du vide, hvor SPECU måske er på vej hen? Vores SPECU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPECU Tokens prisprediktion nu!

