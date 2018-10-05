SparkPoint (SRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i SparkPoint (SRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SparkPoint (SRK) Information What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience. Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint's commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries. SparkPoint's journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including: SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion. These products lay the foundation for SparkPoint's ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions. Officiel hjemmeside: https://sparkpoint.io

SparkPoint (SRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SparkPoint (SRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 582.80K $ 582.80K $ 582.80K Samlet udbud $ 13.02B $ 13.02B $ 13.02B Cirkulerende forsyning $ 10.27B $ 10.27B $ 10.27B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 738.63K $ 738.63K $ 738.63K Alle tiders Høj: $ 0.02523125 $ 0.02523125 $ 0.02523125 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SparkPoint (SRK) pris

SparkPoint (SRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SparkPoint (SRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SRK's tokenomics, kan du udforske SRK tokens live-pris!

