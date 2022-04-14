SOMESING (SSG) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOMESING (SSG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOMESING (SSG) Information SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Officiel hjemmeside: https://somesing.io/ Hvidbog: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf

SOMESING (SSG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOMESING (SSG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 380.77K $ 380.77K $ 380.77K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 380.77K $ 380.77K $ 380.77K Alle tiders Høj: $ 0.285814 $ 0.285814 $ 0.285814 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SOMESING (SSG) pris

SOMESING (SSG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOMESING (SSG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SSG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SSG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SSG's tokenomics, kan du udforske SSG tokens live-pris!

SSG Prisprediktion Vil du vide, hvor SSG måske er på vej hen? Vores SSG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

