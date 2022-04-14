Solamander (SOLY) Tokenomics

Solamander (SOLY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Solamander (SOLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Solamander (SOLY) Information

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

Officiel hjemmeside:
https://solyonsol.io/

Solamander (SOLY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solamander (SOLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 37.68K
Samlet udbud
$ 999.75M
Cirkulerende forsyning
$ 999.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 37.68K
Alle tiders Høj:
$ 0.0046885
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Solamander (SOLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Solamander (SOLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SOLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SOLY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SOLY's tokenomics, kan du udforske SOLY tokens live-pris!

SOLY Prisprediktion

Vil du vide, hvor SOLY måske er på vej hen? Vores SOLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

