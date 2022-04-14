Rubicon (RUBI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rubicon (RUBI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rubicon (RUBI) Information Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity. Officiel hjemmeside: https://www.rubicon.finance/ Hvidbog: https://www.rubicon.finance/whitepaper Køb RUBI nu!

Rubicon (RUBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rubicon (RUBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 489.74K $ 489.74K $ 489.74K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 454.68M $ 454.68M $ 454.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M Alle tiders Høj: $ 0.00153325 $ 0.00153325 $ 0.00153325 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00107711 $ 0.00107711 $ 0.00107711 Få mere at vide om Rubicon (RUBI) pris

Rubicon (RUBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rubicon (RUBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUBI's tokenomics, kan du udforske RUBI tokens live-pris!

