Rewardable (REWARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rewardable (REWARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rewardable (REWARD) Information Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Officiel hjemmeside: https://rewardable.app Hvidbog: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf Køb REWARD nu!

Rewardable (REWARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rewardable (REWARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.40K $ 3.40K $ 3.40K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Alle tiders Høj: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rewardable (REWARD) pris

Rewardable (REWARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rewardable (REWARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REWARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REWARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REWARD's tokenomics, kan du udforske REWARD tokens live-pris!

REWARD Prisprediktion Vil du vide, hvor REWARD måske er på vej hen? Vores REWARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REWARD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!